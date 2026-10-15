TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet YouTube Music vous signale les musiques générées par IA
Internet

YouTube Music vous signale les musiques générées par IA

3 min.
15 Oct. 2026 • 9:38
0

YouTube Music commence à signaler les musiques créées principalement à l’aide de l’intelligence artificielle générative. Ces nouvelles étiquettes doivent aider les utilisateurs du service de streaming à mieux comprendre comment les morceaux qu’ils écoutent ont été produits, avant une extension prévue sur YouTube.

YouTube Music Label IA

Un badge IA dans le lecteur de YouTube Music

Le nouveau repère apparaît sur l’écran de lecture de YouTube Music, sous le titre du morceau, à proximité du nom de l’artiste ou de la chaîne. En appuyant sur l’étiquette, l’utilisateur accède à un panneau d’information expliquant que la musique a été modifiée ou entièrement générée par IA. YouTube donne notamment l’exemple d’une chanson dont la composition et les voix ont été produites par un modèle génératif.

Le système vise les titres dans lesquels l’IA a joué un rôle significatif et non chaque morceau ayant simplement bénéficié d’un outil automatisé. Selon les consignes de YouTube destinées aux partenaires musicaux, une chanson dont la ligne de basse est générée par IA puis intégrée à un enregistrement avec des voix et des instruments joués par des humains peut relever de la catégorie « partiellement générée par IA ». À l’inverse, la correction de justesse avec Auto-Tune ou le mastering automatisé ne suffisent pas à eux seuls à classer un titre comme généré par IA.

Pour identifier les morceaux concernés, la plateforme compte à la fois sur les informations fournies par les labels et distributeurs, et sur ses propres outils de détection. Les partenaires peuvent déclarer une musique comme entièrement générée par IA, partiellement générée ou sans recours à l’IA générative. Si aucune information n’est transmise, YouTube indique pouvoir s’appuyer sur ses propres signaux pour attribuer une classification.

Cette méthode ne garantit pas que chaque titre concerné sera identifié sans erreur. YouTube n’a pas publié de taux de détection ni précisé le calendrier complet du déploiement. L’entreprise affirme vouloir répondre à une demande de transparence de la part des utilisateurs de YouTube Music, alors que les morceaux créés à l’aide de modèles IA génératifs se multiplient sur les services de streaming. Les étiquettes doivent également arriver dans l’application principale YouTube, sans date précise pour le moment.

Une réponse à l’afflux de musiques artificielles

YouTube rejoint ainsi un mouvement plus large dans l’industrie musicale. Deezer affirme recevoir près de 90 000 morceaux entièrement générés par IA chaque jour et utilise déjà ses propres systèmes pour les détecter et les signaler. Spotify a commencé à intégrer des déclarations d’utilisation de l’IA dans les crédits musicaux, tandis qu’Apple Music prévoit également des étiquettes de transparence. Les règles diffèrent toutefois d’un service à l’autre : signaler l’utilisation de l’IA ne signifie pas nécessairement retirer un titre, limiter sa visibilité ou lui interdire de générer des revenus.

Pour l’instant, YouTube Music privilégie donc l’information pour l’utilisateur. La plateforme ne prévoit ni filtre permettant d’exclure tous les titres générés par IA, ni changement concernant leur monétisation ou leur présence dans les recommandations. L’étiquette IA apporte un indice sur la création d’un morceau, sans trancher la question de sa qualité ou de sa légitimité artistique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

YouTube Logo Internet

YouTube est envahi par les vidéos générées par IA (jusqu’à 33 %)

YouTube Icone Logo Internet

YouTube utilise l’IA pour deviner l’âge des utilisateurs

Icône de l'application YouTube Internet

YouTube force un peu plus le doublage automatique par IA des vidéos

YouTube Icone Logo Internet

YouTube dévoile des outils d’IA générative pour les Shorts

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 15 octobre

15 Oct. 2026 • 17:05
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Castlevania- Belmont’s Curse-

Castlevania: Belmont’s Curse est disponible, Rose Belmont reprend le fouet à Paris

15 Oct. 2026 • 16:52
0 Jeux vidéo

Castlevania: Belmont’s Curse est désormais disponible (Micromania, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount et Amazon) et remet la famille Belmont...

GTA 6 Lucia Jason Voiture Piercing

GTA 6 trailer 3 : voici la bande-annonce de lancement

15 Oct. 2026 • 15:50
0 Jeux vidéo

Rockstar Games vient de mettre en ligne le trailer 3 de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Cette bande-annonce de lancement dévoile de nouvelles images...

virus pub

Des publicités en ligne utilisées pour infecter des appareils avec des logiciels espions zero-click

15 Oct. 2026 • 15:30
1 Internet

Une simple publicité peut désormais devenir une porte d’entrée pour un logiciel espion gouvernemental, sans clic ni interaction...

Free Mobile mVPN VPN

Free améliore mVPN, son VPN gratuit, avec 3 nouveautés

15 Oct. 2026 • 14:10
0 Mobiles / Tablettes

Free annonce du nouveau pour mVPN, son VPN inclus et gratuit avec ses forfaits mobiles. Il a fait ses débuts l’année dernière....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple-1 : l’ordinateur culte de Jobs et Wozniak atteint un record d’enchère à 1,15 million de dollars

Apple-1 : l’ordinateur culte de Jobs et Wozniak atteint un record d’enchère à 1,15 million de dollars

15 Oct. 2026 • 13:17

image de l'article Apple Invitations améliore la gestion des invités et ajoute un widget XXL sur iOS 27

Apple Invitations améliore la gestion des invités et ajoute un widget XXL sur iOS 27

15 Oct. 2026 • 11:57

image de l'article Apple Intelligence arriverait en Chine en décembre avec iOS 27.3, mais sans le nouveau Siri

Apple Intelligence arriverait en Chine en décembre avec iOS 27.3, mais sans le nouveau Siri

15 Oct. 2026 • 10:35

image de l'article iPhone Duo : un benchmark sans surprise de l’A20 Pro

iPhone Duo : un benchmark sans surprise de l’A20 Pro

15 Oct. 2026 • 9:08

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site