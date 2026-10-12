GPU : Nvidia pourrait arrêter la RTX 5090 et réserver ses puces GB202 aux cartes RTX Pro

La GeForce RTX 5090 pourrait connaître une carrière plus courte que prévu. Selon plusieurs « insiders » spécialisés dans le matériel informatique, Nvidia envisagerait de mettre fin à la production de son modèle gaming le plus puissant afin de réserver les puces GB202 aux cartes professionnelles RTX Pro, beaucoup plus orientées vers l’intelligence artificielle et les stations de travail.

Le GB202 pourrait quitter le marché grand public

Lancée début 2025, la GeForce RTX 5090 embarque 21 760 cœurs CUDA et 32 Go de mémoire GDDR7. Le même imposant GPU GB202 sert également de base à certaines cartes professionnelles, dont la RTX Pro 6000 Blackwell, équipée de 96 Go de mémoire.

Selon le leaker MEGAsizeGPU, les futures livraisons de GB202 seraient désormais exclusivement destinées aux RTX Pro. Nvidia n’a toutefois confirmé ni l’arrêt de la RTX 5090 ni un calendrier de fin de commercialisation. Les cartes déjà produites pourraient donc rester disponibles tant que les stocks le permettent.

Une RTX 5080 avec 24 Go pour devenir le nouveau sommet de gamme ?

Une seconde fuite évoque parallèlement la disparition de l’actuelle RTX 5080 16 Go, qui serait remplacée par une version dotée de 24 Go de GDDR7. Cette configuration circule depuis plusieurs mois et avait notamment été associée à une éventuelle RTX 5080 Super.

Cette évolution passerait par l’utilisation de modules GDDR7 de plus forte densité. L’actuelle RTX 5080, qui dispose de 10 752 cœurs CUDA et de 16 Go de mémoire, avait déjà connu quelques turbulences lors de son lancement.

Si ces informations se confirment, Nvidia réserverait donc son silicium Blackwell le plus ambitieux aux marchés professionnels et à l’IA, nettement plus lucratifs, tandis que la gamme GeForce se recentrerait autour de GPUs moins « extrêmes ». Pour les joueurs visant le sommet absolu, la RTX 5090 pourrait alors devenir rapidement une denrée encore plus rare et coûteuse que ce qu’elle est déjà aujourd’hui.