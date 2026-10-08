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Vibe Coding : ArtCraft recrée sept logiciels Adobe avec l’IA et les propose gratuitement en open source

3 min.
8 Oct. 2026 • 12:05
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Et si une intelligence artificielle permettait de reconstruire l’essentiel d’Adobe Creative Cloud ? C’est le pari spectaculaire d’ArtCraft, un projet open source regroupant sept applications gratuites inspirées de Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Lightroom, Acrobat, After Effects et InDesign. L’ensemble a été développé principalement en Rust avec l’aide de Claude Opus 5.5.

Sept alternatives aux principales applications d’Adobe

Le développeur Brandon Thomas a baptisé ses logiciels PhotoCraft, VectorCraft, FilmCraft, LightCraft, PrintCraft, EffectCraft et DesignCraft. Chaque application reprend le domaine fonctionnel d’un outil Adobe : retouche photo, dessin vectoriel, montage vidéo, développement RAW, PDF, effets visuels ou mise en page. Le code est disponible gratuitement et plusieurs logiciels fonctionnent sur macOS, Windows, Linux ou directement dans le navigateur.

Lightcraft Vibe code

Le projet illustre de manière spectaculaire l’essor du développement d’applications assisté par IA. Le « vibe coding » permet désormais de produire rapidement des logiciels complexes, même si ses limitations peuvent être particulièrement brutales lorsque les agents disposent de trop d’autonomie.

Un projet impressionnant, mais encore très expérimental

PhotoCraft propose déjà les calques, les masques, les sélections et la prise en charge de fichiers PSD, mais l’ensemble reste encore loin du niveau de maturité de Creative Cloud. Thomas reconnaît lui-même que les applications sont en alpha précoce et « très loin d’être prêtes ». Il invite d’ailleurs les développeurs à contribuer au projet et propose des récompenses pour certains bugs.

L’initiative arrive à un moment délicat pour Adobe. L’éditeur, qui a largement popularisé le modèle d’abonnement logiciel, a récemment accepté de verser 150 millions de dollars dans une affaire portant sur ses pratiques de souscription et de résiliation. En parallèle, Adobe continue d’investir massivement dans l’IA, notamment avec le rachat de Topaz Labs.

ArtCraft ne remplace donc pas (encore) Creative Cloud. Mais le projet offre un aperçu saisissant d’un futur où l’IA pourrait réduire considérablement le temps et le coût nécessaires pour créer des logiciels professionnels équivalents à des références du secteur.

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