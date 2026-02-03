Adobe met un terme à Animate et confirme son virage vers l’IA

C’est un choc : Adobe a officialisé l’arrêt de son logiciel historique d’animation 2D, Adobe Animate. La fin du support est programmée pour le 1er mars 2026, tandis que l’éditeur opère un virage clair vers les outils intégrant massivement l’intelligence artificielle. Les clients professionnels bénéficieront toutefois d’une assistance étendue jusqu’en 2029 afin de faciliter leur transition.

Une décision mal accueillie par la communauté

L’annonce a suscité de vives réactions parmi les animateurs, enseignants et studios indépendants qui utilisaient Animate comme outil principal. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont demandé à Adobe d’ouvrir le code du logiciel afin de préserver un écosystème construit sur plus de deux décennies d’usages professionnels et pédagogiques.

we literally had a whole semester of adobe animate class and now they’re discontinuing it 😭 https://t.co/Xsn9t05qpV — きゆり・kiyuri (@kiyuri_P) February 2, 2026

Adobe mise désormais sur des solutions hybrides

Dans sa communication officielle, l’éditeur explique qu’Animate “a rempli sa mission” et que de nouvelles plateformes répondent mieux aux besoins actuels. Adobe recommande désormais des outils comme After Effects pour les animations avancées ou Adobe Express pour les effets visuels rapides… sans proposer d’alternative directe et équivalente à Animate.

Un produit emblématique progressivement mis à l’écart

Plusieurs signaux annonçaient cette décision, notamment l’absence d’Animate lors de la dernière conférence Adobe Max et l’absence de version majeure en 2025. Le logiciel restera utilisable pour les abonnés l’ayant déjà installé, bien que sa commercialisation soit déjà stoppée.

Alors que des solutions concurrentes comme Toon Boom Harmony ou Moho Animation gagnent en visibilité, la disparition d’Adobe Animate marque une rupture importante pour l’animation 2D professionnelle, l’éditeur préférant tout miser sur l’IA générative et des workflows créatifs automatisés.