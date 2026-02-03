TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Adobe met un terme à Animate et confirme son virage vers l’IA
Logiciels

Adobe met un terme à Animate et confirme son virage vers l’IA

2 min.
3 Fév. 2026 • 13:20
0

C’est un choc : Adobe a officialisé l’arrêt de son logiciel historique d’animation 2D, Adobe Animate. La fin du support est programmée pour le 1er mars 2026, tandis que l’éditeur opère un virage clair vers les outils intégrant massivement l’intelligence artificielle. Les clients professionnels bénéficieront toutefois d’une assistance étendue jusqu’en 2029 afin de faciliter leur transition.

Une décision mal accueillie par la communauté

L’annonce a suscité de vives réactions parmi les animateurs, enseignants et studios indépendants qui utilisaient Animate comme outil principal. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont demandé à Adobe d’ouvrir le code du logiciel afin de préserver un écosystème construit sur plus de deux décennies d’usages professionnels et pédagogiques.

Adobe mise désormais sur des solutions hybrides

Dans sa communication officielle, l’éditeur explique qu’Animate “a rempli sa mission” et que de nouvelles plateformes répondent mieux aux besoins actuels. Adobe recommande désormais des outils comme After Effects pour les animations avancées ou Adobe Express pour les effets visuels rapides… sans proposer d’alternative directe et équivalente à Animate.

Adobe Animate 1

Un produit emblématique progressivement mis à l’écart

Plusieurs signaux annonçaient cette décision, notamment l’absence d’Animate lors de la dernière conférence Adobe Max et l’absence de version majeure en 2025. Le logiciel restera utilisable pour les abonnés l’ayant déjà installé, bien que sa commercialisation soit déjà stoppée.

Alors que des solutions concurrentes comme Toon Boom Harmony ou Moho Animation gagnent en visibilité, la disparition d’Adobe Animate marque une rupture importante pour l’animation 2D professionnelle, l’éditeur préférant tout miser sur l’IA générative et des workflows créatifs automatisés.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Photoshop Gen Upscale Logiciels

Photoshop : Adobe ajoute de nouvelles fonctions dopées à l’IA

Adobe Photoshop Dans ChatGPT Internet

Adobe Photoshop est disponible dans ChatGPT pour la retouche photo

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

NASA SLS Launchpad 1

Mission lunaire Artemis 2 : la NASA reporte le lancement à mars après une fuite d’hydrogène

3 Fév. 2026 • 17:25
0 Science

La NASA a annoncé il y a quelques heures un nouveau report pour Artemis 2, première mission habitée du programme lunaire depuis...

Reseaux Sociaux Logos Icones

L’Espagne va bannir les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

3 Fév. 2026 • 17:14
1 Internet

L’Espagne durcit radicalement sa politique numérique, avec le Premier ministre Pedro Sánchez qui a annoncé aujourd’hui...

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Debout

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en février 2026

3 Fév. 2026 • 15:25
0 Jeux vidéo

Microsoft présente les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en février 2026. Il y a 12 titres, soit un de plus qu’en janvier. 3...

Sword Art Online

Sony rachète le studio Egg Firm et verrouille le marché de l’anime

3 Fév. 2026 • 14:10
1 Geekeries

Sony continue d’étendre son emprise sur l’industrie de l’animation japonaise. Sa filiale Aniplex, elle-même...

justice

Perquisition en cours dans les bureaux de X en France : la justice enquête sur une possible manipulation des algorithmes

3 Fév. 2026 • 12:04
1 Internet

Les bureaux parisiens de X sont en cours de perquisition ce mardi 3 février 2026 dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Les iPhone 18 (Pro) ne changeraient pas de design

Les iPhone 18 (Pro) ne changeraient pas de design

3 Feb. 2026 • 17:48

image de l'article Plans propose une route des vins inspirée de la série Les Gouttes de Dieu

Plans propose une route des vins inspirée de la série Les Gouttes de Dieu

3 Feb. 2026 • 17:13

image de l'article iPhone 18 et Mac M6 : Apple ferait l’impasse sur la gravure la plus avancée

iPhone 18 et Mac M6 : Apple ferait l’impasse sur la gravure la plus avancée

3 Feb. 2026 • 16:00

image de l'article MacBook Pro OLED : Apple préparerait un lancement fin 2026 avec un design entièrement repensé

MacBook Pro OLED : Apple préparerait un lancement fin 2026 avec un design entièrement repensé

3 Feb. 2026 • 15:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site