Adobe rachète Topaz Labs pour l’amélioration IA des vidéos et photos

Adobe rachète Topaz Labs pour intégrer ses technologies de restauration et d’upscaling par intelligence artificielle à Creative Cloud et Firefly. L’acquisition, qui devrait se boucler au second semestre de 2026, répond à une pression croissante de Canva et de Blackmagic Design sur les usages créatifs les plus spécialisés.

Topaz Labs bascule chez Adobe

Adobe met ainsi la main sur une société vieille de plus de 20 ans, récompensée l’an dernier par un Emmy Award pour sa technologie. Le groupe veut rapatrier dans son propre écosystème des outils déjà prisés pour améliorer des vidéos, nettoyer du bruit visuel et restaurer des images, sans laisser ses utilisateurs partir vers des logiciels concurrents.

Le cœur du rachat dépasse l’ajout de nouveaux outils dans Firefly. Adobe récupère surtout un savoir-faire : la capacité de faire tourner de grands modèles d’IA vidéo directement sur des processeurs graphiques grand public, sans dépendre uniquement du cloud. Ce point technique doit permettre d’intégrer nativement les modèles Astra pour la vidéo et Wonder pour l’image dans ses suites d’édition.

Adobe insiste sur cet avantage décisif :

Topaz Labs apporte une expertise approfondie dans l’optimisation de modèles d’IA vastes et complexes afin de les exécuter directement sur l’appareil, une capacité qui permettra à Adobe d’offrir aux clients des expériences plus rapides et plus réactives, et de rendre l’IA avancée plus accessible et plus rentable pour les créatifs.

Adobe cible ici des usages très concrets pour les professionnels. La technologie de Topaz Labs doit servir à combiner des images réelles avec de l’IA, à réduire le bruit ou encore à restaurer des archives. En parallèle, les services de Topaz resteront proposés comme offres indépendantes sur leur propre site.

Un rachat défensif face à Canva et DaVinci Resolve

Ce rachat s’inscrit dans une logique de défense du cœur de métier d’Adobe. Canva grignote du terrain avec des outils plus simples et plus rapides, tandis que Blackmagic Design, propriétaire de DaVinci Resolve, continue de séduire les monteurs et les créateurs vidéo avec des fonctions avancées hors de l’univers Adobe.

En rachetant Topaz Labs, Adobe veut empêcher ses clients de sortir de son Creative Cloud pour des tâches spécifiques à l’amélioration vidéo, un domaine où Topaz s’était imposé comme une référence autonome.

Adobe veut que l’IA performante reste au sein de son environnement logiciel, y compris sur des machines grand public capables d’exécuter ces traitements en local. Face à l’offensive de Canva et de DaVinci Resolve, le groupe responsable de Photoshop, Premiere et d’autres logiciels choisit de consolider son écosystème plutôt que de risquer l’éparpillement de ses usages créatifs.