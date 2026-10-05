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Google Gemini va limiter son offre gratuite et l’accès aux modèles IA

3 min.
5 Oct. 2026 • 17:56
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Google va restreindre l’accès à ses modèles Gemini pour les utilisateurs sans abonnement dès le 9 octobre 2026. L’offre gratuite ne conservera alors que Gemini 3.5 Flash-Lite, tandis que Gemini Flash et Pro seront réservés aux abonnés payants.

Google Gemini Logo

Gemini gratuit perd deux modèles IA

Jusqu’à présent, les utilisateurs de Gemini sans abonnement pouvaient choisir entre plusieurs modèles IA avec des limites d’utilisation qui variaient selon la puissance de calcul consommée. À partir du 9 octobre, Google supprimera toutefois l’accès à Gemini 3.6 Flash et Gemini 3.1 Pro pour ces comptes, ne laissant que Flash-Lite. La firme précise dans sa documentation que le changement concerne les comptes personnels et qu’il commencera à cette date pour les utilisateurs sans abonnement payant.

Le changement touche également Google AI Plus, l’offre actuellement facturée 4,99 euros par mois. Ses abonnés conserveront Flash-Lite et Flash, mais perdront l’accès à Gemini Pro. Google indique qu’ils recevront un e-mail précisant la date d’application du changement pour leur compte. Les abonnements Google AI Pro (21,99 euros par mois) et Google AI Ultra (99,99 euros par mois) ne subiront pas de retrait de modèles.

La nouvelle répartition devient donc particulièrement nette : les comptes gratuits restent sur Flash-Lite, Google AI Plus conserve Flash-Lite et Flash, tandis que Google AI Pro et AI Ultra gardent les trois modèles. Google ajoute par ailleurs Deep Think aux offres AI Pro et AI Ultra, une fonction conçue pour le raisonnement parallèle maximal, auparavant réservée à AI Ultra.

Google Gemini Changements Offres

Google renforce aussi son système de limites

Cette évolution intervient après la modification du système de quotas de Gemini en mai. Google ne se contente plus de compter les requêtes : l’utilisation dépend notamment de la complexité du prompt, des fonctionnalités sollicitées et de la longueur de la conversation. Les limites se réinitialisent toutes les cinq heures jusqu’à atteindre le plafond hebdomadaire, tandis que les offres payantes bénéficient de quotas plus élevés.

Google prévoit également trois niveaux d’effort, « faible », « moyen » et « élevé », pour les modèles IA disponibles. Un niveau d’effort supérieur doit permettre au modèle de produire des réponses plus approfondies, mais consommera davantage du quota de l’utilisateur.

Le calendrier rend cette décision particulièrement notable : Google a annoncé Gemini 4 Argon il y a quelques jours. Ce nouveau modèle destiné aux tâches complexes sera d’abord déployé auprès de testeurs et des abonnés Google AI Ultra, et son positionnement définitif dans la gamme Gemini reste encore à préciser.

Pour les utilisateurs gratuits, la conséquence est donc immédiate : à compter du 9 octobre, le choix du modèle disparaîtra largement au profit de Flash-Lite. Google réserve ainsi les modèles plus puissants et les fonctions de raisonnement avancé aux formules payantes, alors même que Gemini 4 Argon prépare déjà la prochaine étape de sa gamme.

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