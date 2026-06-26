TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Gemini arrive dans les véhicules Android Automotive : Volvo lance le déploiement sur ses modèles existants
Logiciels

Gemini arrive dans les véhicules Android Automotive : Volvo lance le déploiement sur ses modèles existants

2 min.
26 Juin. 2026 • 12:40
0

Google commence à installer Gemini dans les véhicules déjà équipés d’Android Automotive, désormais regroupé sous l’appellation Google built-in. Après plusieurs mois d’attente, l’assistant IA remplace progressivement Google Assistant à bord de certaines Volvo, dont l’EX30, par le biais d’une mise à jour logicielle à distance.

Un assistant IA directement intégré aux commandes du véhicule

À la différence d’Android Auto, qui projette l’interface d’un smartphone sur l’écran de la voiture, Gemini s’exécute ici au sein du système embarqué. L’assistant peut donc comprendre des demandes liées à la navigation, aux messages, aux médias, mais aussi à certaines fonctions spécifiques du véhicule lorsque le constructeur autorise cette intégration.

Gemini Voiture Android Automotive

Dans les modèles compatibles, il devient par exemple possible de régler plus naturellement la climatisation, d’activer les sièges chauffants, d’ajuster les essuie-glaces ou de demander des informations liées au trajet. Gemini doit surtout réduire la nécessité de mémoriser des commandes vocales précises, en interprétant davantage le contexte et l’intention du conducteur.

Volvo ouvre la voie avec ses modèles Google built-in

Volvo figure parmi les premiers constructeurs à diffuser Gemini sur des véhicules déjà vendus. Le déploiement débute auprès de clients éligibles aux États-Unis, avant une extension progressive vers d’autres marchés et langues. Plusieurs modèles commercialisés depuis 2020 sont concernés, dont les XC40, XC60, XC90, EX30, EX40, EX90 et ES90.

Une expérience plus conversationnelle, mais dépendante des constructeurs

Gemini propose également un mode de conversation plus fluide, permettant d’enchaîner les questions ou de reformuler une demande sans repartir de zéro. L’ampleur de ses actions dépendra néanmoins du niveau d’accès accordé par chaque marque aux réglages et aux capteurs de ses véhicules.

Cette mise à jour confirme l’évolution des voitures connectées vers des interfaces plus intelligentes et toujours moins rigides. Google transforme ainsi l’assistant vocal en copilote numérique, avec l’ambition de rendre les interactions à bord plus simples, et évidemment sans détourner l’attention de la route.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gemini Intelligence Logiciels

Google lance Gemini Intelligence, un agent IA pour contrôler votre smartphone Android

Google Gemini Automatisation Taches Logiciels

Google Gemini peut désormais automatiser des tâches sur Android

ChatGPT Logo Icone Application iPhone Internet

GPT-5.2 arrive bientôt : OpenAI va contrer Gemini 3 avec ChatGPT

Gemini 3 Flash Internet

Gemini 3 Flash : Google lance son IA rapide et efficace

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Amazon Prime Day Promos

[Jour 4] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

26 Juin. 2026 • 11:40
0
Fibre Optique

Espagne : les opérateurs mobiles devront maintenir le réseau en cas de panne électrique

26 Juin. 2026 • 11:15
0 Mobiles / Tablettes

L’Espagne prépare un nouveau cadre destiné à éviter l’effondrement des communications mobiles lors d’une...

YouTube Shorts

YouTube Shorts : de nouvelles fonctions pour encore copier TikTok

26 Juin. 2026 • 9:45
0 Internet

YouTube remanie Shorts, à savoir ses vidéos verticales courtes, pour se rapprocher un peu plus de TikTok. Le changement le plus visible...

DESTINY 2

Bungie annonce d’importants licenciements, notamment l’équipe de Destiny

25 Juin. 2026 • 22:44
0 Jeux vidéo

Bungie engage une restructuration majeure après la fin du développement de Destiny 2 et le retard de ses futurs projets. Dans le même...

prime days tineco Actu OS

[#Concours] Prime Days Tineco : de fortes promotions sur les aspirateurs laveurs et sans fil (+ 3 Tineco S7 Artist à gagner)

25 Juin. 2026 • 21:48
43

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Camp Snoopy saison 2 : les 13 nouveaux épisodes sont disponibles sur Apple TV

Camp Snoopy saison 2 : les 13 nouveaux épisodes sont disponibles sur Apple TV

26 Jun. 2026 • 12:45

image de l'article Prime Days : les meilleures promos Apple sur iPhone, AirPods, iPad, MacBook, Apple Watch eta ccessoires

Prime Days : les meilleures promos Apple sur iPhone, AirPods, iPad, MacBook, Apple Watch eta ccessoires

26 Jun. 2026 • 11:56

image de l'article [Jour 4] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

[Jour 4] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

26 Jun. 2026 • 11:40

image de l'article L’écran OLED de l’iPad mini 8 entre en production

L’écran OLED de l’iPad mini 8 entre en production

26 Jun. 2026 • 11:23

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site