Gemini arrive dans les véhicules Android Automotive : Volvo lance le déploiement sur ses modèles existants

Google commence à installer Gemini dans les véhicules déjà équipés d’Android Automotive, désormais regroupé sous l’appellation Google built-in. Après plusieurs mois d’attente, l’assistant IA remplace progressivement Google Assistant à bord de certaines Volvo, dont l’EX30, par le biais d’une mise à jour logicielle à distance.

Un assistant IA directement intégré aux commandes du véhicule

À la différence d’Android Auto, qui projette l’interface d’un smartphone sur l’écran de la voiture, Gemini s’exécute ici au sein du système embarqué. L’assistant peut donc comprendre des demandes liées à la navigation, aux messages, aux médias, mais aussi à certaines fonctions spécifiques du véhicule lorsque le constructeur autorise cette intégration.

Dans les modèles compatibles, il devient par exemple possible de régler plus naturellement la climatisation, d’activer les sièges chauffants, d’ajuster les essuie-glaces ou de demander des informations liées au trajet. Gemini doit surtout réduire la nécessité de mémoriser des commandes vocales précises, en interprétant davantage le contexte et l’intention du conducteur.

Volvo ouvre la voie avec ses modèles Google built-in

Volvo figure parmi les premiers constructeurs à diffuser Gemini sur des véhicules déjà vendus. Le déploiement débute auprès de clients éligibles aux États-Unis, avant une extension progressive vers d’autres marchés et langues. Plusieurs modèles commercialisés depuis 2020 sont concernés, dont les XC40, XC60, XC90, EX30, EX40, EX90 et ES90.

Une expérience plus conversationnelle, mais dépendante des constructeurs

Gemini propose également un mode de conversation plus fluide, permettant d’enchaîner les questions ou de reformuler une demande sans repartir de zéro. L’ampleur de ses actions dépendra néanmoins du niveau d’accès accordé par chaque marque aux réglages et aux capteurs de ses véhicules.

Cette mise à jour confirme l’évolution des voitures connectées vers des interfaces plus intelligentes et toujours moins rigides. Google transforme ainsi l’assistant vocal en copilote numérique, avec l’ambition de rendre les interactions à bord plus simples, et évidemment sans détourner l’attention de la route.