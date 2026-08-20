TerraPower veut alimenter les futurs data centers d’IA avec son nucléaire nouvelle génération

TerraPower se positionne sur le marché très convoité de l’énergie destinée à l’intelligence artificielle. La société fondée par Bill Gates prévoit d’annoncer cette année son premier projet de centrale nucléaire directement associé à un data center, avec un démarrage du chantier attendu en 2027. L’identité du futur client reste pour l’instant confidentielle.

Un réacteur nucléaire pensé pour absorber les variations de l’IA

Le projet reposera sur Natrium, la technologie développée par TerraPower autour d’un réacteur refroidi au sodium liquide d’une puissance de 345 MW. Sa principale particularité réside dans son système de stockage thermique intégré, qui permet de conserver l’excédent de chaleur produit par le réacteur avant de le convertir en électricité lorsque la demande augmente brutalement.

Cette architecture apparait particulièrement adaptée aux data centers d’IA, dont la consommation peut varier rapidement lorsque des milliers de GPU entraînent des modèles ou répondent aux utilisateurs. Contrairement à un réacteur classique, Natrium peut conserver une production nucléaire constante tout en modulant l’électricité effectivement injectée.

Meta a déjà réservé huit centrales Natrium

TerraPower dispose déjà d’un client majeur : Meta a signé un accord portant sur huit centrales Natrium, les premières livraisons d’électricité étant envisagées à partir de 2032. L’entreprise construit parallèlement son premier réacteur commercial dans le Wyoming.

L’initiative s’inscrit dans une tendance beaucoup plus large. Google s’est également tourné vers le nucléaire pour alimenter ses infrastructures d’IA, tandis que la hausse des besoins énergétiques des data centers met sous pression les solutions reposant sur le gaz naturel.

TerraPower espère ainsi combiner deux avantages généralement difficiles à réunir : la production continue du nucléaire et la souplesse d’un système de stockage. Si Natrium confirme ses promesses à grande échelle, cette flexibilité pourrait devenir un atout décisif dans la course mondiale à l’énergie nécessaire aux infrastructures d’intelligence artificielle.