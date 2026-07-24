Le mode vocal de Claude s’améliore avec des modèles IA plus puissants

Anthropic déploie une nouvelle version du mode vocal de Claude, en bêta ouverte à tous les utilisateurs. Cet assistant utilise désormais des modèles d’intelligence artificielle plus puissants, à savoir Opus et Sonnet pour la première fois, là où il se contentait du modèle Haiku jusqu’à présent. Aussi, il réalise des actions directement dans Gmail, Google Agenda, Slack, Canva et Notion.

Un mode vocal plus performant sur Claude

Cette exécution repose sur un changement technique central : le mode vocal sélectionne désormais automatiquement le dernier modèle utilisé en conversation textuelle, dans sa version la plus rapide. L’ancienne mouture, lancée l’année dernière et tournant uniquement via Claude Haiku, offrait des réponses rapides mais peinait sur les tâches complexes. Ce défaut disparaît puisque l’assistant peut désormais mobiliser les modèles Opus ou Sonnet à la volée selon le contexte de la conversation.

Le nouveau mode vocal cible en priorité les usages professionnels : conversations longues, avis sur un style d’écriture, préparation d’un pitch client ou séance de brainstorming. Sur la version gratuite, Claude Haiku reste le modèle par défaut, associé à un seul outil connecté. Les abonnements payants débloquent l’ensemble des modèles IA et de toutes les intégrations. Les conversations vocales continuent de consommer les quotas d’utilisation habituels, qu’il s’agisse d’un abonnement gratuit ou payant.

En complément, Claude ne se contente plus de répondre à l’oral : il met à jour un créneau de réunion, rédige un e-mail ou alimente un document dans Notion pendant la conversation. Cette capacité d’action constitue la différence stratégique affichée par Anthropic face à OpenAI, dont la mise à jour récente du mode vocal de ChatGPT a surtout porté sur le style conversationnel. L’offre gratuite donne accès à un seul outil connecté, tandis que les abonnements payants ouvrent l’ensemble des intégrations disponibles.

Une disponibilité immédiate

Le nouveau mode vocal de Claude fonctionne sur mobile, sur le web et sur l’application pour ordinateur, avec une expérience meilleure sur téléphone selon les dires d’Anthropic. Claude Opus, Sonnet et Haiku restent tous accessibles selon la formule choisie et l’assistant vocal prend en charge 11 langues, dont le français. Voici les langues en question :

anglais

français

allemand

hindi

indonésien

italien

japonais

coréen

portugais (Brésilien)

espagnol (Amérique latine)

espagnol (Espagne)

Cette mise à jour, attendue depuis longtemps par les utilisateurs, s’inscrit dans la compétition directe qui oppose Anthropic à OpenAI sur le terrain des assistants vocaux capables d’agir et non plus seulement de converser.