Xiaomi : le robot humanoïde CyberOne atteint 98 % de réussite dans une usine automobile

Xiaomi transforme son robot humanoïde CyberOne en véritable outil industriel. Après quatre mois d’apprentissage sur une ligne de véhicules électriques, la machine atteint 98 % de réussite lors de la pose d’écrous autotaraudeurs, contre 90,2 % au début des essais. Xiaomi affirme que ce résultat se situe à seulement un point du niveau exigé pour un opérateur humain.

De nouvelles tâches pour le robot de Xiaomi

Le constructeur ne se limite pas à cette tâche répétitive. Ses humanoïdes assurent également le tri de panneaux latéraux de console centrale et le repliage de bacs de pièces, avec un taux de réussite annoncé de 90 %.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

La manipulation de composants souples représente l’avancée la plus notable. Ces éléments peuvent se plier, glisser ou changer de position pendant leur saisie, obligeant le robot à ajuster ses gestes grâce à ses systèmes de perception et de contrôle. Xiaomi affirme que la machine peut désormais occuper durablement un poste en usine sans aucune intervention humaine.

La robotique humanoïde entre dans les usines

Dévoilé en 2022, le CyberOne avait d’abord valeur de démonstrateur. La robotique de Xiaomi prend aujourd’hui une dimension industrielle, dans un secteur hyper concurrentiel (Figure travaille déjà sur une chaîne BMW). La société américaine a également montré ses robots triant des colis pendant un long direct. De son côté, AgiBot revendique 64 heures d’activité sur une ligne de tablettes avec un taux de réussite de 99,99 %.

Lei Jun indiquait en mars que les robots avaient « officiellement commencé à travailler comme stagiaires dans notre usine automobile ». Xiaomi prévoit d’en déployer un grand nombre dans ses sites au cours des cinq prochaines années. Le prochain défi sera de maintenir ces niveau de performances… tout en démontrant la rentabilité du dispositif face aux automatismes/robots industriels classiques.