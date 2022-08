Xiaomi dévoile CyberOne, son robot humanoïde

Xiaomi a dévoilé il y a quelques heures le CyberOne, un robot humanoïde au look étonnamment proche de l’Otpimus de Tesla, qui s’est avancé (lentement) à la rencontre du CEO de Xiaomi afin de lui remettre une fleur. Certes, le CyberOne ne fera pas d’ombre à l’impressionnant Atlas de Boston Dynamics, mais les petits pas de ce robot bipède préparent sans doute les grandes avancées de Xiaomi dans la robotique pour les décennies à venir. Du reste, la firme chinoise confirme ici ses ambitions dans un secteur qui ne lui est pas inconnu puisqu’on lui doit aussi le CyberDog (déjà un peu plus convaincant par rapport à la concurrence « robot chien »).

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR

— leijun (@leijun) August 11, 2022