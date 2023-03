TikTok doit agir plus vite pour les données des Européens, selon le ministre du Numérique

Comme prévu, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au Numérique, a reçu un responsable de TikTok, et lui a fait comprendre qu’il regrettait que le projet pour stocker les données des Européens en Europe ait des délais très longs.

Une attente pour stocker les données des utilisateurs européens

TikTok a récemment annoncé l’ouverture d’ici la fin 2023 de trois data centers en Europe — deux en Irlande, un en Norvège — où il promet de stocker les données des utilisateurs européens. Ce projet, qui pour nom Clover, vise à répondre aux soupçons européens et américains d’un transfert de ces données en Chine. Pour rappel, la maison-mère du réseau social est ByteDance, une société chinoise.

Pour plaider sa cause, le juriste Erich Andersen, conseiller général de ByteDance, réalise une tournée auprès de responsables politiques européens, dont une avec le ministre français. Selon l’AFP, Jean-Noël Barrot lui a aussi indiqué qu’il souhaitait que le gouvernement français soit régulièrement informé de l’avancée de son projet, d’un coût de 1,2 milliard d’euros.

Interrogé sur ses engagements à ne plus traiter de données personnelles des Européens en Chine, TikTok a répondu qu’il ne serait pas capable de garantir cela avant que tout soit installé, c’est-à-dire au moins un an, en 2024. Mais il ne s’est pas formellement engagé à ne plus traiter aucune de ces données en Chine. TikTok a aussi annoncé un partenariat avec un groupe européen chargé de contrôler le traitement de ces données, sans citer de nom.

Des méfiances pour TikTok en Europe et aux États-Unis

TikTok tente d’apaiser la méfiance des Européens et des Américains, après que plusieurs gouvernements et institutions ont interdit l’application sur les téléphones professionnels de leurs fonctionnaires. La Commission et le Parlement européens ont ainsi banni TikTok des appareils de leurs salariés, tout comme le parlement danois. L’agence tchèque pour la cybersécurité a averti que le réseau social représentait une menace pour la sécurité s’il était installé sur des appareils ayant accès à des données sensibles.

Aux États-Unis, où une loi a décidé de bannir TikTok des appareils des agents publics, un projet de loi soutenu par la Maison Blanche pourrait déboucher sur l’interdiction totale de l’application.