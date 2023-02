TikTok est maintenant banni sur les téléphones des membres de la Commission européenne

La Commission européenne a interdit l’installation de l’application TikTok sur tous les appareils professionnels de son personnel afin de protéger les données de l’institution, a annoncé aujourd’hui le groupe. Le réseau social a critiqué cette décision.

Les fonctionnaires et employés de l’exécutif européen ont été invités à désinstaller TikTok de leurs appareils professionnels au plus tard le 15 mars. La mesure a été préconisée par le service informatique de l’institution afin de protéger les données de la Commission et de renforcer sa cybersécurité.

« En tant qu’institution, la Commission européenne a, dès le début de son mandat, mis l’accent sur la cybersécurité, la protection de ses collaborateurs et de tous ceux qui travaillent » pour l’institution, a observé le commissaire à l’Industrie Thierry Breton devant la presse. Il s’est toutefois refusé à livrer plus de détails. « Nous ne sommes évidemment nullement contraints de donner les raisons pour lesquelles nous prenons (de telles) décisions dans l’intérêt de nos propres collègues, du bon fonctionnement des institutions et de sa préservation », a-t-il insisté.

La Commission européenne a également demandé à ses employés de désinstaller l’application TikTok de leurs appareils personnels, y compris des téléphones, lorsque des applications officielles y sont installées, notamment messagerie électronique et applications pour visioconférences.

« Nous sommes déçus de cette décision, que nous croyons erronée et fondée sur des idées fausses », a réagi un porte-parole de TikTok concernant l’interdiction par la Commission européenne.

TikTok, dont la société mère ByteDance est chinoise, fait l’objet d’une surveillance croissante des Occidentaux ces derniers mois en raison de craintes quant à l’accès de la Chine aux données des utilisateurs. L’administration américaine a interdit l’application sur les appareils du gouvernement fédéral, et certains législateurs américains tentent d’interdire à TikTok d’opérer aux États-Unis.