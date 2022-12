TikTok est maintenant banni sur les smartphones gouvernementaux aux États-Unis

Les appareils comme les smartphones gérés par la Chambre des représentants des États-Unis ne peuvent plus avoir TikTok. En effet, le directeur administratif de la Chambre des représentants a informé tous les législateurs et leur personnel qu’ils devaient supprimer l’application du réseau social de leurs appareils, estimant qu’elle représente un « haut risque en raison d’un certain nombre de problèmes de sécurité ».

Une interdiction pour TikTok aux États-Unis

Selon Reuters, toute personne détectée comme ayant TikTok sur son smartphone sera contactée pour s’assurer que l’application est supprimée, et tout téléchargement futur est interdit.

Cette nouvelle règle fait suite à une série de mesures prises par les gouvernements des États américains pour interdire TikTok sur les appareils gouvernementaux. La semaine dernière, 19 États avaient au moins partiellement bloqué l’application sur les appareils gérés par les États, craignant que le gouvernement chinois ne l’utilise pour pister les Américains et censurer le contenu. Pour rappel, TikTok est contrôlé par ByteDance, une société chinoise.

Les détracteurs de TikTok au sein du gouvernement américain craignent que le réseau social soit utilisé comme un outil d’espionnage des États-Unis par des responsables chinois. Le directeur du FBI, Chris Wray, l’a qualifié de « cheval de Troie du Parti communiste chinois » et a déclaré qu’il n’avait pas sa place sur les appareils du gouvernement tant que celui-ci n’avait pas complètement coupé les liens avec la Chine.

TikTok a tenté de répondre à ces inquiétudes en acheminant tout le trafic national par les serveurs d’Oracle aux États-Unis et en s’engageant à supprimer toutes les données des utilisateurs américains de ses serveurs.

Cependant, la récente révélation selon laquelle ByteDance a licencié quatre employés pour avoir obtenu de manière inappropriée les données d’utilisateurs de TikTok aux États-Unis, dont celles de deux journalistes, n’aide probablement pas la cause de l’entreprise. Les employés ont eu accès aux adresses IP et à d’autres données liées à deux journalistes dans le but de découvrir qui faisait fuir des informations internes à la presse.