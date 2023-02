TikTok : le Parlement du Danemark demande aux députés de désinstaller l’application

Décidément, les demandes pour désinstaller TikTok sur les appareils des gouvernements se multiplient. Après les États-Unis, la Commission européenne et le Canada, c’est au tour du Danemark de prendre cette décision.

Le Parlement danois a annoncé avoir demandé aux députés et à l’ensemble de ses personnels de bannir l’application TikTok des appareils mobiles qu’il fournit à cause du « risque d’espionnage ».

Cette annonce fait suite aux recommandations du Centre danois de cybersécurité conseillant fortement aux fonctionnaires de supprimer TikTok de leurs téléphones après l’interdiction par la Commission européenne de l’application sur les appareils professionnels pour protéger l’institution.

Le réseau social qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde et qui est détenu par l’entreprise chinoise ByteDance est de plus en plus scruté par les Occidentaux qui craignent que la Chine puisse ainsi accéder aux données d’utilisateurs du monde entier.

Les États-Unis considèrent l’application comme une menace à la sécurité nationale et ont interdit fin décembre son usage sur les appareils des fonctionnaires. Les employés des agences fédérales ont récemment été sommés de faire de même.

Le gouvernement canadien a aussi banni l’application des appareils mobiles qu’il fournit à son personnel car « les méthodes de collecte de données de TikTok donnent un accès considérable au contenu du téléphone ».