Le Canada bannit TikTok sur les téléphones du gouvernement

Le bannissement de TikTok continue. Il est déjà une réalité sur les appareils gouvernementaux aux États-Unis et sur les téléphones des membres de la Commission européenne. Aujourd’hui, le Canada annonce la même chose.

Voici ce que Mona Fortier, la présidente du Conseil du trésor au Canada, a annoncé concernant le blocage :

À compter du 28 février 2023, l’application TikTok sera supprimée des appareils mobiles fournis par le gouvernement. De plus, les utilisateurs et utilisatrices de ces appareils ne pourront plus télécharger l’application à l’avenir. À la suite d’un examen de TikTok, la dirigeante principale de l’information du Canada a déterminé que cette application présentait un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité.

La décision de supprimer et de bloquer TikTok des appareils mobiles du gouvernement est prise à titre préventif, surtout compte tenu des préoccupations concernant le cadre juridique qui régit les renseignements recueillis à partir des appareils mobiles. Cette décision est conforme à l’approche de nos partenaires internationaux. Sur un appareil mobile, les méthodes de collecte de données de TikTok donnent un accès considérable au contenu du téléphone.