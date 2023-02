Le Canada enquête sur TikTok pour vérifier sa conformité aux lois

Le commissariat canadien à la protection de la vie privée a annoncé avoir lancé une enquête sur TikTok visant à établir sa conformité aux lois canadiennes. Cela intervient au moment où le réseau social fait l’objet d’une surveillance croissante des Occidentaux.

L’annonce de l’enquête du Canada intervient la même semaine où la Commission européenne a interdit l’application du réseau social à son personnel pour protéger l’institution.

L’enquête s’inscrit dans la foulée de recours collectifs, désormais réglés, aux États-Unis et au Canada, et de nombreux reportages dans les médias. Elle vise à établir si les pratiques de l’organisation sont conformes aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels. Les autorités veulent vérifier que TikTok a obtenu un consentement valable pour la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels.

Le régulateur souligne que de nombreux utilisateurs du réseau social sont parmi les plus jeunes, signalant l’importance de protéger la vie privée des enfants. L’enquête vise aussi à s’assurer que l’entreprise respecte ses obligations de transparence.

Le réseau social est de plus en plus observé par les Occidentaux en raison de craintes que la Chine puisse accéder aux données des utilisateurs à travers le monde. Propriété du géant chinois ByteDance, TikTok est tout particulièrement dans le collimateur des autorités américaines. Une loi ratifiée en janvier par le président Joe Biden interdit l’utilisation de la plateforme de partage de vidéos à la Chambre des représentants et au Sénat, ainsi que sur les appareils des fonctionnaires.