L’Albanie ordonne aux opérateurs de bloquer TikTok

Le gouvernement albanais a ordonné à tous les fournisseurs d’accès à Internet du pays de bloquer l’accès à TikTok. Cette mesure intervient après un incident tragique à Tirana en décembre, où un élève de 14 ans est décédé à la suite d’une rixe liée à un conflit sur les réseaux sociaux. L’Autorité des communications électroniques et postales a précisé que l’interdiction concerne toutes les adresses IP de TikTok, les serveurs DNS de la plateforme, le serveur Name Indications (SNI) de TikTok et les adresses IP de ByteDance, la société mère du réseau social.

Le Premier ministre Edi Rama a justifié cette décision par la consultation de 65 000 parents et enseignants, soulignant que cette initiative vise à garantir la sécurité des enfants. « La décision de fermer temporairement TikTok est le fruit de cette consultation et des capacités techniques maintenant assurées », a expliqué Edi Rama. Le gouvernement albanais a également entamé des discussions avec TikTok pour explorer des solutions afin de renforcer la sécurité des jeunes utilisateurs, notamment en mettant en place des fonctionnalités adaptées à la langue albanaise.

L’interdiction a toutefois été largement critiquée par l’opposition, qui organise une manifestation à Tirana ce samedi. Elle dénonce l’impact potentiel de cette mesure sur les prochaines élections législatives, prévues pour mai 2025.