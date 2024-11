Le Canada ordonne à TikTok de fermer sa branche locale

Le Canada a ordonné la liquidation de la branche canadienne de TikTok, citant « des risques précis pour la sécurité nationale », mais sans interdire pour autant l’accès et l’utilisation de l’application dans le pays. L’annonce du gouvernement signifie que la plateforme devra fermer les bureaux qu’elle possède à Toronto et Vancouver.

Le pays voisin des États-Unis impose cette mesure « en raison des risques précis pour la sécurité nationale que posent les activités menées par ByteDance Ltd au Canada », a déclaré François-Philippe Champagne, ministre canadien de l’Innovation, dans un communiqué.

TikTok a fait l’objet d’un audit au Canada, lancé en septembre 2023, après que le gouvernement a banni en février de la même année l’application des smartphones gouvernementaux, évoquant « un niveau de risque inacceptable » pour la vie privée et la sécurité.

« Cette décision a été prise en fonction des informations et des données probantes recueillies dans le cadre de l’examen ainsi que des conseils formulés par les organismes canadiens de sécurité nationale et de renseignement et d’autres partenaires gouvernementaux », a ajouté le ministre. Il précise toutefois que le gouvernement « n’interdira ni l’accès de la population canadienne à l’application TikTok ni ne l’empêchera de créer du contenu », laissant le choix aux utilisateurs, tout en les mettant en garde contre l’utilisation de leurs renseignements personnels par des acteurs étrangers.

De son côté, TikTok a indiqué qu’il comptait contester la décision devant les tribunaux.