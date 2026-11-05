Agility Robotics entre en Bourse : le robot humanoïde Digit débarque au Nasdaq

La robotique humanoïde franchit les portes de Wall Street. Agility Robotics fait son entrée au Nasdaq ce 5 novembre sous le symbole AGLT après sa fusion avec la SPAC Churchill Capital Corp XI. L’opération apporte environ 465 millions de dollars de capitaux bruts au constructeur américain.

Agility est la toute première entreprise américaine cotée entièrement consacrée aux robots humanoïdes et avec une activité commerciale réelle. Une position singulière face à des concurrents comme Tesla, Figure AI ou 1X, dont les projets restent financés sur les marchés privés ou intégrés à des groupes plus larges (et dont les robots ne sont pas encore en vente).

Digit travaille déjà dans de véritables entrepôts

Contrairement aux démonstrations spectaculaires qui dominent parfois la robotique humanoïde, Agility mise sur des tâches répétitives et physiquement contraignantes. Son humanoïde Digit transporte notamment des bacs dans les installations du logisticien GXO, où plus de 100 000 contenants ont déjà été déplacés.

La prochaine génération, Digit 5, doit pouvoir évoluer directement aux côtés des salariés et soulever jusqu’à environ 23 kg. Agility revendique plus de 300 millions de dollars de commandes pluriannuelles, sous réserve d’atteindre différents objectifs de performances et de fiabilité.

Des ambitions considérables, mais des pertes encore massives

L’introduction en Bourse intervient cependant bien avant la rentabilité. Agility n’a généré que 174 000 dollars de chiffre d’affaires durant les six premiers mois de 2026, tout en enregistrant 362 millions de dollars de pertes.

L’entreprise compte donc sur Digit 5, attendu en accès anticipé début 2027 puis plus largement en fin d’année, pour changer d’échelle. Son usine de l’Oregon est conçue pour produire jusqu’à 10 000 robots par an. Pendant ce temps, Figure AI accélère également fortement sa production.

Agility arrive ainsi en Bourse avec un avantage rare dans ce secteur : ses robots travaillent déjà dans des contextes professionnels. Reste désormais à transformer cette avance industrielle en un modèle économique viable sur le long terme.