Digit : le robot humanoïde va travailler dans deux nouveaux entrepôts GXO

Le robot humanoïde Digit va gagner deux nouveaux terrains d’essai grandeur nature aux États-Unis. Agility Robotics annonce que le logisticien GXO prévoit de le déployer dans ses entrepôts de Statesville, en Caroline du Nord, et de Lebanon, dans le Tennessee, avec un démarrage attendu au début de 2027. Cette extension reste mesurée, mais elle fait passer le projet au-delà de l’unique site commercial exploité depuis 2024 en Géorgie.

Deux nouveaux sites après une première exploitation en Géorgie

Le calendrier communiqué prévoit d’abord l’arrivée de Digit 4, la génération actuellement utilisée par GXO. Les deux installations doivent ensuite passer à Digit 5 lorsque cette nouvelle version sera disponible. Agility Robotics vise un accès anticipé au premier semestre 2027, puis une disponibilité générale vers la fin de la même année.

Le constructeur ne présente pas cette opération comme une simple démonstration. Sur le site de Flowery Branch, en Géorgie, Digit travaille déjà dans le cadre d’un accord commercial pluriannuel. Selon les chiffres publiés par Agility Robotics, les machines y ont déplacé plus de 100 000 bacs depuis 2024. L’entreprise décrit ce contrat comme le premier déploiement commercial formel d’un humanoïde dans des opérations réelles.

La tâche confiée au robot est beaucoup moins spectaculaire qu’une vidéo de démonstration, mais aussi plus révélatrice de sa valeur industrielle : déplacer des bacs entre plusieurs postes d’une chaîne logistique. Le format bipède permet théoriquement d’utiliser des allées, des équipements et des espaces conçus pour des employés humains, sans reconstruire tout l’entrepôt autour d’une machine spécialisée.

Un humanoïde jugé sur la régularité, pas sur les acrobaties

Digit mesure environ 1,75 mètre et se déplace sur deux jambes, avec des bras capables de saisir et de transporter des contenants. Dans un entrepôt, l’enjeu principal n’est pas de courir ou d’effectuer des mouvements complexes, mais de répéter la même séquence pendant des heures, de s’arrêter en présence d’un obstacle et de s’intégrer aux logiciels qui coordonnent le flux des marchandises.

Cette logique distingue le projet des robots entraînés avant tout dans des environnements simulés. Nous avons récemment présenté l’approche de DexForce, qui prépare ses humanoïdes dans des mondes virtuels. GXO et Agility Robotics s’intéressent ici à l’étape suivante : la résistance du matériel, la disponibilité de la flotte et la capacité à tenir une cadence utile au milieu d’une activité qui ne s’arrête pas pour la démonstration.

Agility affirme avoir cumulé plus de 65 000 heures de fonctionnement réel avec Digit. Le groupe indique aussi compter trois autres clients industriels payants, non nommés, et plus de 30 entreprises potentielles dans son portefeuille commercial. Ces éléments montrent un intérêt croissant, mais ils ne disent pas encore combien de robots travailleront dans les deux nouveaux entrepôts ni quel volume quotidien leur sera confié.

Des commandes prometteuses, encore assorties de conditions

Le constructeur annonce par ailleurs plus de 300 millions de dollars de commandes pluriannuelles engagées pour Digit 5. Ce montant reste conditionné aux modalités des contrats et aux étapes de livraison : il ne correspond donc pas à des revenus déjà encaissés. L’usine RoboFab de Salem, dans l’Oregon, a été conçue pour pouvoir fabriquer jusqu’à 10 000 robots par an, une capacité maximale très éloignée du rythme actuel.

La mise à jour officielle d’Agility Robotics ne donne ni le nombre de Digit prévu à Statesville et Lebanon, ni la durée exacte de la phase initiale, ni les gains de productivité attendus. Elle ne précise pas non plus si les robots prendront en charge exactement le même parcours que sur le site de Géorgie. Le démarrage annoncé pour 2027 devra donc être évalué sur des indicateurs concrets : temps de disponibilité, interventions humaines nécessaires, incidents évités et coût par bac déplacé.