Google : les écoles qui désactivent l’IA pourraient aussi priver les élèves de Search

Google revoit sa stratégie concernant l’IA dans les écoles. Dans les prochains mois, Gemini, Gemini Notebook, Gemini dans Classroom et Google Search seront désactivés par défaut pour les comptes scolaires K-12, jusqu’à ce que les administrateurs choisissent explicitement de les autoriser. Les établissements pourront ainsi activer chaque service séparément. Cette évolution des règles constitue un revirement par rapport à l’été dernier : certaines fonctions d’IA avaient été activées automatiquement dans Classroom ce qui avait provoqué les critiques de nombreux enseignants.
Chris Phillips, responsable de Google for Education, explique qu’ « après avoir écouté les écoles, les enseignants, les chercheurs et les responsables politiques, nous faisons évoluer notre approche des contrôles. »
La situation devient plus délicate avec le moteur de recherche. Google considère désormais que Search et ses fonctions d’intelligence artificielle sont profondément imbriqués. Chris Phillips confirme ainsi qu’un établissement refusant l’IA peut également rendre Google Search inaccessible aux comptes de ses élèves.
Cette dépendance pourrait poser problème aux écoles utilisant massivement les Chromebooks et Workspace. A noter que Gemini dépasse désormais le milliard d’utilisateurs et que les usages éducatifs figurent parmi ses principaux moteurs de croissance.
Google accompagne ce changement de règles du déploiement de Guided Learning dans Classroom. Plutôt que de fournir directement une solution, l’outil d’IA décompose désormais les problèmes étape par étape, pose des questions et peut générer des exercices ou des quiz.
Une version similaire arrivera dans Search pour les comptes étudiants, une expérimentation étant lancée ce mois-ci dans plusieurs écoles américaines. Cette approche tente de répondre à un phénomène déjà massif : 73 % des jeunes utilisateurs français de 18 à 24 ans déclarent utiliser l’IA générative pour leurs devoirs. Google veut donc replacer les établissements aux commandes, mais l’intégration toujours plus profonde de Gemini dans Search pourrait continuer de faire grincer les dents des plus réfractaires à l’IA.
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