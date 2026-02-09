Près de la moitié des Français utilise des IA génératives comme ChatGPT

Près d’un Français sur deux a utilisé un outil d’intelligence artificielle générative (ChatGPT, Gemini, etc) en 2025, avec une progression plus rapide que celle observée pour l’Internet fixe ou le smartphone. Le Baromètre du numérique met en évidence un décollage marqué, mais aussi un écart net entre générations.

L’étude annuelle situe le basculement sur deux ans : en 2023, environ un cinquième de la population déclarait recourir à l’IA générative, contre 48 % en 2025. Le Baromètre du numérique est réalisé par le Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) en partenariat avec l’Arcep (régulateur des télécoms), l’Arcom (régulateur du numérique), le CGE (Conseil général de l’économie) et l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires).

Pour mesurer la vitesse d’adoption, l’étude compare avec des technologies plus anciennes. L’Internet fixe avait mis cinq ans pour passer de 23 % à 55 %, et le smartphone trois ans pour progresser de 17 % à 46 %.

Les 18-24 ans tirent fortement l’usage : 85 % déclarent utiliser l’IA générative. En face, l’utilisation tombe à 33 % chez les 60-69 ans, signe que l’accès et les habitudes d’usage ne se diffusent pas au même rythme.

Recherche, rédaction, devoirs : les différentes usages de l’IA

L’usage le plus courant est la recherche d’information. Parmi les utilisateurs interrogés, 73 % disent faire ce type de requêtes au moins une fois par mois.

Derrière, plusieurs pratiques se détachent, avec des niveaux proches : aide à la rédaction, traduction et amélioration stylistique (58 %), génération de nouvelles idées (57 %), création de contenus (42 %). La programmation arrive plus loin, avec 30 % des utilisateurs qui disent s’en servir pour coder.

Chez les plus jeunes, l’aide aux devoirs ressort comme un cas d’usage massif. Le baromètre indique que 73 % des 18-24 ans utilisent l’IA générative pour cet objectif.

ChatGPT domine, mais la méfiance reste majoritaire

Les outils les plus cités ne se valent pas au niveau de l’utilisation. ChatGPT d’OpenAI arrive en tête des chatbots IA utilisés avec 63 %, tandis que Gemini de Google suit à 13 %. Aussi, 51 % utilisent au moins deux IA génératives.

En parallèle de cette adoption, la méfiance reste élevée. La part de personnes méfiantes atteint 52 % en 2025, soit une baisse de 5 points en un an.

Les obstacles identifiés se concentrent sur deux sujets : la confiance dans les réponses produites et l’incertitude autour de l’utilisation des données personnelles. Ces freins montrent la réticence d’une partie de la population française face à l’IA générative.