Arkane Lyon : Ubisoft veut racheter le studio de Blade ; Microsoft étudie plusieurs offres

L’avenir d’Arkane Lyon pourrait finalement s’écrire loin de Microsoft. Ubisoft aurait déposé une offre pour racheter le studio français à l’origine de Dishonored et Deathloop, actuellement menacé de fermeture. Au moins deux autres entreprises du secteur auraient également présenté une proposition.

Microsoft étudierait plusieurs scénarios avant l’échéance fixée au 13 décembre, dont une vente directe aux dirigeants d’Arkane qui permettrait au studio de redevenir indépendant. Aucun accord n’a encore été signé et les montants proposés restent inconnus.

Marvel’s Blade au cœur des négociations

L’enjeu concerne directement les 217 salariés d’Arkane Lyon, mais également Marvel’s Blade. En juin, Microsoft envisageait encore de fermer le studio et d’annuler le jeu. Le projet serait toutefois désormais suffisamment avancé pour qu’un éventuel repreneur puisse accompagner sa finalisation.

Annoncé en 2023, Marvel’s Blade est un jeu d’action solo à la troisième personne destiné à un public adulte. Il placera Eric Brooks dans un Paris partiellement placé en quarantaine après l’apparition de vampires. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Un rachat par Ubisoft serait hautement symbolique

Le scénario Ubisoft possède une certaine logique géographique puisqu’il maintiendrait Arkane sous pavillon français. Mais l’éditeur traverse lui-même une période de restructuration particulièrement sévère, avec pas moins de six jeux annulés et plusieurs studios fermés ou réorganisés cette année.

La situation d’Arkane reste donc fragile, même si l’existence de plusieurs offres change nettement la perspective d’ensemble. Microsoft a certes officiellement engagé une procédure pouvant mener à la fermeture du studio, mais l’arrivée de plusieurs candidats crédibles donne désormais à Blade et à ses développeurs une véritable perspective d’avenir.