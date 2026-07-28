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Jeux vidéo

Ubisoft développe un nouveau Far Cry en monde ouvert après l’abandon d’un spin-off

2 min.
28 Juil. 2026 • 14:10
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Ubisoft aurait lancé la production d’un nouveau jeu Far Cry, parallèlement au prochain épisode principal de la franchise. Connu sous le nom de code Kodiak, ce projet serait développé par Vantage Studios et reprendrait la formule historique de la série, soit un jeu de tir à la première personne évoluant dans un vaste monde ouvert.

Far Cry Kodiak miserait sur les histoires créées par les joueurs

Selon les informations d’Insider Gaming, Kodiak vient seulement de quitter sa phase de conception. Ubisoft souhaiterait placer les interactions entre joueurs et les situations émergentes au centre de l’expérience. Le titre est décrit comme particulièrement ambitieux, mais son développement n’en étant qu’à ses débuts, sa sortie resterait éloignée de plusieurs années.

Far Cry

Une partie de ses fondations proviendrait d’un autre projet, baptisé Maverick. Celui-ci devait prendre la forme d’un extraction shooter, un genre dans lequel les participants doivent récupérer des ressources avant de quitter une zone dangereuse. Ubisoft aurait finalement annulé le jeu, tout en conservant certaines technologies et idées pour les réutiliser dans Kodiak.

Far Cry 7 resterait développé sous le nom Blackbird

Ce nouveau titre ne remplacerait pas le prochain épisode numéroté. Ubisoft travaillerait toujours sur Blackbird, nom de code régulièrement associé à Far Cry 7. Le rôle exact de Kodiak dans la chronologie de la licence demeure inconnu : il pourrait s’agir d’un spin-off autonome ou d’une nouvelle branche multijoueur.

Pour rappel, la série n’a plus accueilli d’épisode principal depuis Far Cry 6, sorti en 2021. Ubisoft semble donc désormais préparer plusieurs projets pour relancer l’une de ses licences majeures, également promise à une adaptation télévisée.

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