Jeux vidéo

Ubisoft se restructure et annule le remake de Prince of Persia avec d’autres jeux

3 min.
21 Jan. 2026 • 19:19
Ubisoft a annoncé une réorganisation majeure entraînant l’annulation de six jeux, dont le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps, ainsi que la fermeture définitive des studios de Stockholm et d’Halifax. Cette manœuvre stratégique, qui repousse également la sortie de sept autres titres, vise à recentrer l’activité de l’éditeur français sur les jeux à monde ouvert et les jeux services.

Prince of Persia Les Sables du Temps Remake

Une vague d’annulations et de retards sans précédent

Ubisoft tranche dans le vif en annulant six jeux. Outre le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, qui avait déjà subi un redémarrage du développement, trois nouvelles licences et un jeu mobile passent à la trappe. Les cinq autres titres annulés n’ont pas été nommés publiquement.

Le calendrier des sorties subit lui aussi un bouleversement majeur avec le report de sept jeux. Parmi eux figure un titre non annoncé, initialement prévu avant le 31 mars. Les fuites suggèrent qu’il s’agissait du remaster d’Assassin’s Creed: Black Flag. Ce dernier est désormais attendu pour la prochaine année fiscale, soit avant le 31 mars 2027.

L’impact financier de ce changement de cap est immédiat. Ubisoft a révisé ses prévisions pour l’année fiscale en cours, anticipant désormais des réservations nettes d’environ 1,5 milliard d’euros, soit une baisse significative de 330 millions d’euros. Cette chute reflète l’ajustement des jeux à venir et le report de certaines négociations de partenariats.

Fermetures de studios et fin du télétravail hybride

La restructuration touche durement les effectifs. Ubisoft Stockholm, connu pour sa collaboration sur Avatar : Frontiers of Pandora, ferme ses portes, tout comme le studio mobile Ubisoft Halifax. Des réductions d’effectifs et des réorganisations frappent également les bureaux d’Abu Dhabi, le studio RedLynx (créateurs de Trials) et Massive Entertainment (responsable de The Division).

En parallèle de ces coupes, la politique de travail évolue radicalement. L’ensemble des équipes devra désormais revenir au bureau cinq jours par semaine, bien qu’une allocation annuelle de jours de télétravail soit maintenue.

Une nouvelle organisation en cinq « Creative Houses »

Pour rationaliser ses opérations, Ubisoft divise sa force de développement mondiale en cinq unités commerciales indépendantes, baptisées « Creative Houses » :

  • Creative House 1 : dédiée aux piliers majeurs de l’éditeur, à savoir Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six.
  • Creative House 2 (shooters) : supervisera les franchises de tir tactique et d’action comme The Division, Ghost Recon et Splinter Cell.
  • Creative House 3 (expériences live) : concentrera les jeux services multijoueurs tels que For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla et Skull & Bones.
  • Creative House 4 (narratif et fantaisie) : regroupera les séries Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia et Beyond Good & Evil (confirmant implicitement la survie du second opus).
  • Creative House 5 (familial et casual) : gérera les titres grand public comme Just Dance, Uno, les jeux Hasbro, ainsi que les productions mobiles comme Idle Miner Tycoon ou Hungry Shark.

