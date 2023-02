Beyond Good & Evil 2 : le jeu toujours au stade de la préproduction ; les départs s’accélèrent

Beyond Good and Evil 2 est un chemin de croix, le plus long chemin de croix jamais vu dans le cadre du développement d’un jeu vidéo, devant même Duke Nukem Forever. Si l’on en croit les informations sourcées de Kotaku, le jeu en serait toujours au stade de la préproduction, et pire encore, on assisterait à une véritable défection des employés, aussi bien au haut que tout en bas de l’organigramme. Guillaume Carmona, le directeur général du studio Ubisoft Montpellier, aurait quitté son poste après plus de 20 ans de bons et loyaux services chez l’éditeur. Ce départ sans explications laisse planer de terribles doutes après l’affaire de harcèlements qui avait entaché le studio. La piste d’un burnout n’est pas non plus à négliger (ce qui serait tout aussi grave).

La valse des dirigeants ne s’arrêteraient pas là : le (ex)directeur créatif Jean-Marc Geffroy aurait été remplacé par Emile Morel, jusqu’ici réalisateur assistant depuis 14 ans chez Ubisoft, tandis que Charles Gaudron, responsable des mécaniques de jeu de Beyond Good and Evil 2, remplacerait au poste de réalisateur Benjamin Durmaz, ce dernier ayant rejoint au début de l’année le studio Build A Rocket Boy. Quant au producteur exécutif Guillaume Brunier, il serait sur la sellette. Outre ces départs de cadres, de nombreux développeurs auraient pris des congés maladie, souvent en raison du stress, une situation totalement inhabituelle qui a même alerté l’inspection du travail. Cette dernière aurait inspecté les locaux d’Ubisoft Montpellier au mois de décembre et devrait bientôt rendre ses conclusions.

On notera que les avanies de BG&E 2 s’ajoutent à un épais mille feuilles de difficultés chez l’éditeur français, qui a récemment dû annuler plusieurs projets. La persistance de ces graves soucis de management confirment aussi par la bande que l’ex directeur créatif Michel Ancel (Rayman, Beyond Good & Evil) a sans doute servi de fusible lorsqu’il s’est agi de critiquer la gestion de projet chaotique de Beyond Good & Evil 2.