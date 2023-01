Ubisoft lance un avertissement sur résultats et annule le développement de trois jeux

Rien ne va plus pour Ubisoft, qui démarre l’année 2023 dans une situation quasi catastrophique. Le géant du JV vient en effet de lancer un avertissement sur ses résultats annuels et annonce des pertes opérationnelles à hauteur de 500 millions d’euros, alors même que les prévisions du groupe étaient auparavant de 400 millions d’euros de bénéfices nets ! Quant au CA, il devrait baisser de 10%, effaçant une hausse de plus 10% sur l’année 2021. Ce marasme a été durement sanctionné par les actionnaires : l’action Ubisoft a dégringolé sur les 4 dernières séances boursières (-14,7%), et sur l’année, la chute est de 70%. Dans un communiqué laconique, Ubisoft explique que « le contexte général a déclenché une révision complète de nos perspectives de revenus conduisant à une prudence accrue pour les années à venir ». Dans le détail, les lancements plusieurs gros titres, dont Mario + Rabbids : Sparks of Hope et Just Dance 2023, se seraient soldés par de lourds échecs.

Histoire de rajouter une bonne couche de sinistrose, Ubisoft précise aussi que ces résultats médiocres l’ont poussé à annuler 3 jeux non annoncés (mais sans doute au moins en production) et à repousser, pour la énième fois, le jeu de piraterie Skull&Bones. Sachant que le développement du jeu était quasiment terminé, ce report ressemble fort à une annulation déguisée (qui sera probablement annoncée plus tard, un choc à la fois).