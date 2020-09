Michel Ancel (Rayman) arrête sa carrière en plein développement de Beyond Good & Evil II

C’est un petit choc : Michel Ancel, l’un des papes du jeu vidéo « à la française », vient d’annoncer sur son compte Instagram qu’il arrêtait ses activités dans le monde du jeu vidéo. Après 30 ans d’une très riche carrière, le célèbre concepteur de jeu va se consacrer à la création d’un sanctuaire pour animaux sauvages, un projet qu’Ancel décrit comme sa « seconde passion ».

Michel Ancel avait deux gros jeux actuellement sous sa supervision, Beyond Good & Evil II (qu’on ne présente plus) et Wild (dont on n’a plus de nouvelles depuis 2015). Que l’on se rassure : le départ du papa de Rayman et de Beyond Good & Evil n’aurait aucun impact sur les développements en cours chez Wild Sheep Studio, les équipes en charge des deux titres étant autonomes depuis déjà plusieurs mois. Ancel affirme même que tout se déroule « super bien » et que l’on verra bientôt (enfin ?) de belles choses.

Ubisoft a réagi sobriété au départ de la légende française du JV:

« Michel est à l’origine de quelques-unes des plus belles franchises d’Ubisoft et de l’industrie, comme Rayman, et Les Lapins Crétins ou encore Beyond Good and Evil, dont le deuxième opus, Beyond Good and Evil 2, est en cours de développement. Les équipes d’Ubisoft Montpellier se concentrent actuellement sur les principales étapes de développement et de production du jeu, dans la droite ligne de la vision bâtie par Michel. Elles partageront leurs progrès avec la communauté de fans dans les mois qui viennent.

Nous remercions Michel pour la formidable vision créative qu’il a apportée chez Ubisoft tout au long de sa carrière, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle page de sa vie professionnelle. »