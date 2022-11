Prince of Persia Remake n’est pas annulé, mais Ubisoft rembourse les précommandes

Ubisoft assure que le remake de son jeu Prince of Persia : Les Sables du Temps est toujours en cours de développement au niveau de son studio à Montréal. Pas d’annulation donc. En revanche, ceux qui ont précommandé le titre sont remboursés.

« Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps n’est pas annulé. Le jeu est actuellement en développement chez Ubisoft Montréal », indique le studio sur son site. Il ajoute ne pas avoir un projet de faire des remakes pour d’autres jeux Prince of Persia.

Il n’y a pour le moment pas de date de sortie précise pour le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, si ce n’est que cela arrivera pendant l’année fiscale 2023 d’Ubisoft. Autant dire que c’est large. « Comme le jeu n’a pas encore de date de sortie, les précommandes existantes ont été annulées et remboursées le cas échéant », précise Ubisoft. « Les précommandes pourront être rouvertes dès qu’une nouvelle date de sortie du jeu aura été annoncée », ajoute le groupe.

Le jeu a été annoncé pour la première fois en 2020. Mais il a connu un nombre important de critiques à cause des graphiques qui donnaient l’impression de faire un sacré bond en arrière. Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps devait au départ sortir en 2021. Mais la situation a évolué et il a connu plusieurs reports. C’est l’occasion de rappeler qu’Ubisoft Montréal est responsable du jeu original sorti en 2003.