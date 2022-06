Prince of Persia Remake : pas d’annulation, mais Ubisoft reporte encore la sortie

Ubisoft a décidément du mal avec le développement du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Il n’est pas annulé contrairement à ce que certains avaient pensé initialement, mais il y a bel et bien un nouveau retard pour la sortie.

Nouveau report pour le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps

Tout a commencé il y a quelques heures, quand plusieurs personnes ont remarqué que le jeu n’était plus listé chez différents revendeurs. Certains ont donc pensé que le titre était tout simplement annulé. Ubisoft annonce ce soir qu’il n’y a pas d’annulation, mais il y a par contre un nouveau report.

« Le développement du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps sera désormais dirigé par Ubisoft Montréal. Nous sommes fiers du travail accompli par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, et Ubisoft Montréal bénéficiera de leurs enseignements alors que la nouvelle équipe poursuivra le travail pour livrer un excellent remake », a déclaré le studio à IGN. « En conséquence, nous ne visons plus une sortie pour l’année fiscale de 2023 et le jeu n’est plus listé. Si les joueurs souhaitent annuler leur précommande, ils sont invités à contacter leur revendeur. Ils seront tenus au courant du projet au fur et à mesure de l’avancement du développement », ajoute le groupe.

Le jeu a été annoncé pour la première fois en 2020. Mais il a connu un nombre important de critiques à cause des graphiques qui donnaient l’impression de faire un sacré bond en arrière. Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps devait au départ sortir en 2021. Mais la situation a évolué et il a connu plusieurs reports et en voilà un nouveau aujourd’hui. Et comme indiqué précédent, c’est maintenant Ubisoft Montréal qui s’occupe du développement et non plus les studios indiens. C’est l’occasion de rappeler qu’Ubisoft Montréal est responsable du jeu original sorti en 2003.