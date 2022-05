Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake change de studio chez Ubisoft

Il y a du changement pour le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, avec Ubisoft Montréal qui s’occupe désormais du développement. Jusqu’à présent, les studios en charge du projet étaient ceux d’Ubisoft basés à Pune et Bombay en Inde.

Du changement pour le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps

Ubisoft n’explique pas pourquoi c’est son studio de Montréal qui s’occupe désormais du développement du remake. Mais ce changement pourrait à l’arrivée être une bonne nouvelle pour les joueurs puisque le studio canadien a davantage d’expérience que les deux studios indiens. Aussi, et c’est important, Ubisoft Montréal a été responsable des jeux de la saga Les Sables du Temps. Le fait qu’il s’occupe du remake peut donc être considéré comme un point positif puisque le groupe connaît bien le jeu.

Si l’on en croit le compte Twitter officiel de Prince of Persia, Ubisoft Montréal reprendra le travail déjà effectué par les studios indiens « pour vous proposer la meilleure expérience possible pour ce remake d’un grand classique, quand il sera prêt ». Ce point est important parce qu’il n’y a toujours pas de date de sortie.

Au départ, le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps devait sortir en janvier 2021. La date avait été dévoilée lors de la présentation du jeu avec une première bande-annonce. Mais celle-ci a reçu énormément de critiques, sachant que le jeu présenté faisait plus penser à un titre sorti sur PlayStation 3/Xbox One qu’autre chose. Ubisoft avait donc décidé de reporter la sortie à mars 2021 pour peaufiner les détails. Mais le groupe a reconnu qu’il lui fallait en réalité beaucoup plus de temps et il n’y a maintenant plus de date de sortie. Le jeu sortira quand il sera prêt.