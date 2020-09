Prince of Persia Remake : les joueurs critiquent les graphismes, Ubisoft répond

À l’occasion de l’Ubisoft Forward, Ubisoft a annoncé Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. Comme le nom l’indique, il s’agit d’un remake du jeu sorti à l’origine en 2003. Mais il y a comme un problème : les graphismes sont loin d’être de qualité et les joueurs n’ont pas hésité à les critiquer.

Le jeu, qui a été développé par le studio indien d’Ubisoft situé à Pune, a-t-il connu des problèmes lors du développement, à cause du Covid-19 par exemple ? Ubisoft répond :

Si vous prenez le jeu qui a été créé il y a 17 ans, il y a certainement de la place pour une amélioration en matière de graphismes et nous voulions vraiment donner un aspect unique au jeu car Prince of Persia : Les sables du temps est en fait une histoire fantastique (…) Nous avons donc décidé d’opter pour un traitement visuel unique pour que ce jeu se démarque des autres jeux. Ce n’est pas un autre Assassin’s Creed, ce n’est pas comme le Prince of Persia de 2008. Il doit être unique. Cette magie, cette fantaisie se manifeste à travers la saturation, à travers la lumière, donc c’est aussi un défi de redéfinir l’identité visuelle du jeu avec ce remake.

Le studio ajoute que les graphismes tels qu’ils existent aujourd’hui ne sont pas liés à un problème de calendrier ou d’argent :

Pour nous, chez Ubisoft, la qualité est de la plus haute importance et c’est quelque chose que nous avons gardé à l’esprit depuis le début. Le projet est en cours de développement depuis deux ans et demi. Nous avons eu au maximum 170 membres qui ont travaillé sur ce projet, sans parler des autres investissements dans l’infrastructure et la mise en place pour faire un jeu moderne. Non, il n’y a pas eu de réduction du budget ou un changement de calendrier pour le jeu.

Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sera disponible le 21 janvier 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.