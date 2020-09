Prince of Persia Remake, Immortals Fenyx Rising… les principales annonces de l’Ubisoft Forward

Ubisoft a organisé son deuxième Ubisoft Forward pour dévoiler de nouveaux jeux. Il y a notamment été question de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake et Immortals: Fenyx Rising.

Immortals: Fenyx Rising

Le destin du monde est en jeu… Et vous êtes le dernier espoir des dieux.

Disponible le 3 décembre 2020 sur Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC et Stadia. Une bêta sera disponible exclusivement sur Stadia.

Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake

Dans ce premier remake d’Ubisoft, revivez ou découvrez pour la première fois ce conte légendaire. Incarnez le Prince et embarquez dans une aventure inoubliable pour sauver votre royaume de l’emprise du perfide Vizir.

Disponible le 21 janvier 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et PC

Riders Republic

Rencontrez et affrontez les autres joueurs en vous adonnant à toute une variété d’activités à sensations fortes, dont : le vélo, le ski, le snowboard, le wingsuit ou le rocket-wingsuit.

Disponible le 25 février 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Stadia et PC

Scott Pilgrim vs The World: The Game – Complete Edition

Redécouvrez le beat’em up à la manière d’un jeu d’arcade 2D inspiré de la BD culte et du film Scott Pilgrim vs. The World

Disponible à la fin 2020 sur Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC et Stadia

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Operation Shadow Legacy

Incarnez l’agent Zero une semaine avant tout le monde avec le Year 5 Pass ! Nouvel agent Zero, refonte de la carte Chalet, punaise ronde Système de Ping 2.0 et nouveau Battle Pass comprenant 94 récompenses

Disponible dès maintenant.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Une version PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X. Le jeu sera proposé en 4K jusqu’à 120 images par seconde.

Disponible à la fin de l’année.

Far Cry VR : Dive Into Insanity

Une nouvelle expérience en réalité virtuelle développée en partenariat avec Zero Latency VR. Le jeu fera voyager un groupe de 8 joueurs maximum sur l’île tropicale de Far Cry 3.

Disponible en 2021 dans les salles Zero Latency VR du monde entier

Watch Dogs Legion

Il est de retour ! Plus vieux mais pas nécessairement plus sage… Aiden Pierce, le héros de Watch Dogs 1, sera un personnage jouable à part entière dans le cadre du plan post-lancement de Watch Dogs : Legion

Disponible le 29 octobre 2020 sur Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, PC et Stadia

Hyper Scape

Un mode Turbo annoncé. Éliminez les autres escouades ou emparez-vous de la couronne pour gagner.

Disponible le 15 septembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4.