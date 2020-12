Prince Of Persia Remake : la date de sortie est reportée à mars 2021

Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps connaît un report avec une date de sortie pour le 18 mars 2021 désormais. Le jeu d’Ubisoft devait initialement sortir en janvier 2021.

C’est sur Twitter qu’Ubisoft a annoncé le report du remake de Prince of Persia pour le 18 mars :

Au cours de notre conférence digitale Ubisoft Froward, nous avons annoncé le retour du Prince avec Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake.

Nous sommes impatients de mettre le jeu entre vos mains et de vous conter à nouveau l’histoire du Prince et de Farah, dans une Perse de 11e siècle entièrement réimaginée. Cependant, 2020 a été une année très particulière. C’est pourquoi nous voulions vous informer aujourd’hui que le développement du jeu prendra plus de temps. Nous reportons ainsi la date de sortie de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake au 18 mars 2021. Nous pensons qu’il s’agit de la meilleure façon de nous assurer que vous apprécierez le jeu qui vous sera délivré.