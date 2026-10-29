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La patronne de Xbox assure que la demande de consoles dépasse l’offre

4 min.
29 Oct. 2026 • 19:01
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La patronne de Xbox, Asha Sharma, affirme que la demande de consoles dépasse actuellement les stocks disponibles, alors que les ventes de matériel de Microsoft continuent de reculer. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, les revenus liés aux consoles ont chuté de 14 % sur un an. Un contraste qui soulève des questions sur la disponibilité des Xbox Series X et S et sur la stratégie de la marque.

Asha Sharma Xbox

Asha Sharma affirme qu’il y a plus de demande que de Xbox disponibles

Dans un message sur X/Twitter après la présentation des résultats trimestriels de Microsoft, Asha Sharma a reconnu que les ventes de consoles restaient limitées par les capacités d’approvisionnement. « Il y a plus de demande que de consoles disponibles », explique-t-elle, en précisant que Xbox cherche à mettre davantage de consoles entre les mains des joueurs.

La dirigeante met également en avant l’élargissement du programme de remise en état des consoles. Cette initiative doit permettre de remettre en circulation des appareils d’occasion reconditionnés et d’augmenter ainsi le nombre de machines disponibles, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année. Elle reconnaît toutefois qu’il reste beaucoup de travail à accomplir.

Les résultats financiers publiés par Microsoft montrent pourtant une nouvelle baisse des ventes de Xbox. Sur le trimestre allant de juillet à septembre 2026, le chiffre d’affaires de la division Xbox a reculé de 2 % sur un an à 5,38 milliards de dollars. Les revenus issus des consoles ont, eux, diminué de 14 %, en raison d’un volume inférieur de machines vendues.

La baisse globale de la division s’est néanmoins atténuée par rapport au trimestre précédent, durant lequel les revenus de Xbox avaient chuté de 10 %. Microsoft souligne notamment la progression du chiffre d’affaires issu de ses jeux développés en interne et la croissance à deux chiffres de son activité de jeux sur PC. En revanche, les contenus de partenaires tiers et les abonnements Xbox Game Pass ont pesé sur les résultats.

Une pénurie difficile à mesurer

La déclaration d’Asha Sharma ne signifie pas nécessairement que les Xbox sont introuvables partout. La disponibilité peut varier selon les pays, les modèles et les circuits de distribution. Microsoft n’a pas publié de chiffres permettant de mesurer précisément la demande non satisfaite ni le nombre de consoles manquant à l’appel.

Cette distinction est importante : une baisse du nombre de consoles vendues peut s’expliquer par une offre limitée, mais aussi par une demande moins forte ou par une distribution concentrée sur certains pays. Sans données détaillées sur les stocks et les commandes non honorées, il est difficile de déterminer la part respective de ces facteurs.

Le programme de reconditionnement apparaît donc comme une réponse immédiate pour augmenter le nombre de consoles accessibles sans dépendre uniquement de la production de nouvelles unités. Son efficacité reste toutefois à mesurer.

Microsoft aborde cette fin d’année avec plusieurs sorties importantes, dont Call of Duty: Modern Warfare 4, et l’arrivée attendue de GTA 6 en novembre. Ces sorties pourraient aider l’activité jeux, mais leur effet sur les ventes de consoles dépendra aussi de la disponibilité des Xbox.

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