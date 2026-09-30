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KultureGeek Jeux vidéo « Xbox n’est pas à vendre » : la patronne de Xbox tente de rassurer
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« Xbox n’est pas à vendre » : la patronne de Xbox tente de rassurer

3 min.
30 Sep. 2026 • 20:46
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Asha Sharma, la patronne de Xbox, affirme que l’activité gaming de Microsoft n’est pas à vendre malgré les rumeurs persistantes autour d’une possible séparation de la division. Au contraire, elle assure que Microsoft veut donner à Xbox les moyens de retrouver une trajectoire de croissance à long terme.

Asha Sharma Xbox

Microsoft veut restructurer Xbox plutôt que vendre

La déclaration intervient alors que Microsoft a profondément réorganisé son activité gaming depuis plusieurs mois. En juin, l’entreprise a annoncé un vaste plan de restructuration qui prévoit jusqu’à 3 200 suppressions de postes au cours de son exercice fiscal de 2027, tandis que plusieurs studios et équipes ont changé de rattachement au sein du groupe.

Cette réorganisation a alimenté les spéculations sur l’avenir de Xbox. The Information avait rapporté en juin que Satya Nadella, patron de Microsoft, et la directrice financière Amy Hood avaient étudié l’idée de transformer l’activité jeu vidéo en une entité distincte. Plusieurs scénarios auraient alors été envisagés, notamment une filiale autonome, une coentreprise ou une séparation plus complète de Microsoft.

Asha Sharma rejette aujourd’hui cette perspective. « Xbox n’est pas à vendre », a-t-elle déclaré au New York Times, avant d’expliquer que Microsoft ferait « tout ce qui est nécessaire » pour assurer le succès de l’activité, notamment en recherchant les bons partenariats et le modèle opérationnel adapté. Elle ajoute que Xbox doit adopter une vision à long terme de son développement.

Xbox se recentre sur ses principales franchises

La restructuration reste toutefois particulièrement importante. Microsoft réduit les niveaux hiérarchiques, abandonne certains projets et concentre davantage ses ressources sur ses franchises majeures. Halo a notamment été placé sous la responsabilité d’Activision, tandis que les équipes associées à plusieurs autres licences ont également été réorganisées.

Satya Nadella soutient publiquement cette stratégie. Lors d’une récente intervention, le patron de Microsoft a déclaré que le travail de rationalisation mené par Asha Sharma était positif et que le groupe devait désormais construire un modèle économique durable capable de toucher davantage de joueurs.

La stratégie annoncée par Asha Sharma vise également un horizon beaucoup plus long. La dirigeante explique que Xbox a encore « un long chemin à parcourir avec Microsoft » et qu’elle adopte une perspective de long terme. Les investissements annoncés dans des franchises comme Halo et Fallout, ainsi que dans la future Xbox Helix, s’inscrivent davantage dans une volonté de reconstruire l’activité que dans une préparation évidente à une vente.

La déclaration d’Asha Sharma ne permet toutefois pas de préjuger des décisions futures de Microsoft. Pour l’heure, le message officiel est clair : la direction actuelle travaille à restructurer et relancer Xbox au sein de Microsoft, tandis que l’hypothèse d’une vente reste au stade des spéculations.

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