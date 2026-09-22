Xbox licencie 268 employés et réorganise ses studios

Microsoft annonce licencier 268 employés supplémentaires au sein de sa divison Xbox, après les importantes réductions d’effectifs annoncées en juillet. Cette nouvelle vague concerne Halo Studios, d’autres studios first-party ainsi que les fonctions de management et les équipes centrales de Xbox Game Studios, tandis que Microsoft poursuit une vaste réorganisation de ses activités.
Dans un mémo adressé aux employés de Xbox, Matt Booty, responsable du contenu gaming de Microsoft, annonce la suppression de 268 postes. Il précise que les mesures prises depuis juillet, en incluant les cessions de studios, représentent désormais environ les trois quarts de la restructuration annoncée précédemment.
Xbox réorganise parallèlement ses studios avec un objectif affiché : fonctionner avec moins d’unités, rapprocher des équipes qui travaillent déjà ensemble et concentrer les compétences liées à l’édition. Plusieurs changements importants entrent ainsi en vigueur :
Le mémo fait également le point sur les cessions de studios engagées dans le cadre du « reset » de Xbox. En août, Compulsion Games et Double Fine ont repris leur indépendance avec leurs propriétés intellectuelles, leurs catalogues et des financements destinés à assurer la poursuite de leurs activités. Undead Labs vient désormais de suivre une procédure similaire. Avec son nouvel éditeur, le studio prévoit de sortir State of Decay 3 dès son lancement dans le Xbox Game Pass.
La situation de Ninja Theory évolue en revanche dans une autre direction. Deux accords distincts concernant le studio ont échoué et Xbox va désormais entamer une consultation avec les employés concernant une fermeture potentielle, tout en continuant à chercher d’autres solutions. La consultation concernant le studio français Arkane se poursuit également et devrait continuer jusqu’à la fin de l’année.
Matt Booty indique enfin qu’il passera les prochains jours avec les différents studios. Xbox prévoit également un rassemblement de l’ensemble de ses équipes le 6 octobre pour faire le point sur l’avancement de la réorganisation et présenter la suite de ses activités.
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