Xbox licencie 268 employés et réorganise ses studios

Microsoft annonce licencier 268 employés supplémentaires au sein de sa divison Xbox, après les importantes réductions d’effectifs annoncées en juillet. Cette nouvelle vague concerne Halo Studios, d’autres studios first-party ainsi que les fonctions de management et les équipes centrales de Xbox Game Studios, tandis que Microsoft poursuit une vaste réorganisation de ses activités.

268 postes supprimés et une réorganisation des studios Xbox

Dans un mémo adressé aux employés de Xbox, Matt Booty, responsable du contenu gaming de Microsoft, annonce la suppression de 268 postes. Il précise que les mesures prises depuis juillet, en incluant les cessions de studios, représentent désormais environ les trois quarts de la restructuration annoncée précédemment.

Xbox réorganise parallèlement ses studios avec un objectif affiché : fonctionner avec moins d’unités, rapprocher des équipes qui travaillent déjà ensemble et concentrer les compétences liées à l’édition. Plusieurs changements importants entrent ainsi en vigueur :

Activision étend son périmètre à World’s Edge et Rare. L’éditeur prendra également en charge le développement du prochain jeu Halo, avec une nouvelle équipe dédiée et distincte des équipes travaillant sur les projets actuels et de celles chargées de Call of Duty. Une petite équipe de Halo Studios continuera de s’occuper de la communauté et des jeux déjà disponibles.

Bethesda étend son périmètre à Obsidian qui poursuivra ses projets actuels, dont Grounded, ainsi que le nouveau projet Fallout développé en collaboration avec Bethesda Game Studios.

King prend également sous son périmètre Microsoft Casual Games, réunissant ainsi les deux activités de Microsoft consacrées aux jeux casual et à leurs opérations en continu.

Playground et Turn 10 vont fusionner leurs activités au sein d’un même studio consacré aux franchises Forza et Fable. Xbox souligne que les deux équipes collaborent depuis plus de dix ans.

Le sort de plusieurs studios reste encore en suspens

Le mémo fait également le point sur les cessions de studios engagées dans le cadre du « reset » de Xbox. En août, Compulsion Games et Double Fine ont repris leur indépendance avec leurs propriétés intellectuelles, leurs catalogues et des financements destinés à assurer la poursuite de leurs activités. Undead Labs vient désormais de suivre une procédure similaire. Avec son nouvel éditeur, le studio prévoit de sortir State of Decay 3 dès son lancement dans le Xbox Game Pass.

La situation de Ninja Theory évolue en revanche dans une autre direction. Deux accords distincts concernant le studio ont échoué et Xbox va désormais entamer une consultation avec les employés concernant une fermeture potentielle, tout en continuant à chercher d’autres solutions. La consultation concernant le studio français Arkane se poursuit également et devrait continuer jusqu’à la fin de l’année.

Matt Booty indique enfin qu’il passera les prochains jours avec les différents studios. Xbox prévoit également un rassemblement de l’ensemble de ses équipes le 6 octobre pour faire le point sur l’avancement de la réorganisation et présenter la suite de ses activités.