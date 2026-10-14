PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en octobre 2026

Sony lève le voile sur les jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus en octobre avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour l’abonnement Essential a déjà été partagée.
Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit aux titres suivants :
Prix : 9,99 € par mois / 27,99 € par trimestre / 71,99€ par an
Prix : 15,99 € par mois / 43,99 € par trimestre / 125,99€ par an
Prix : 18,99 € par mois / 54,99 € par trimestre / 151,99€ par an
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14 Oct. 2026 • 16:13
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