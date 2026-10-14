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KultureGeek Science AthenaZero : ce robot super agile est capable de jouer au baseball
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AthenaZero : ce robot super agile est capable de jouer au baseball

3 min.
14 Oct. 2026 • 14:30
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Lancer, attraper puis frapper une balle à grande vitesse est probablement très banal pour un joueur de baseball. Mais pour un robot, l’exercice constitue pourtant un redoutable défi de précision mécanique et de contrôle. Le Robotics and AI Institute (RAI) vient de dévoiler AthenaZero, une plateforme à deux bras conçue précisément pour rapprocher les machines de la souplesse et de la réactivité humaines. Les résultats de cette étude ont été publié il y a quelques semaines sur le site science.org.

Un robot capable de lancer une balle à plus de 110 km/h

AthenaZero n’a ni jambes ni roues. Son torse fixe peut pivoter tandis que ses deux bras et ses mains concentrent toute la recherche. Pour tester cette nouvelle architecture, les ingénieurs lui ont confié trois exercices inspirés du baseball : lancer la balle, la réceptionner et la frapper avec une batte.

Les capacités d’AthenaZero sont impressionnantes : le robot est capable de projeter une balle à environ 113 km/h. Ce dernier peut également réceptionner des projectiles approchant 66 km/h et toucher 82 % des balles lancées à environ 50 km/h lors des essais à la batte.

Ces performances rappellent les progrès spectaculaires observés avec les robots capables de jouer au tennis ou bien encore les humanoïdes d’Unitree étonnamment agiles.

Moins d’inertie pour mieux encaisser les contacts

La particularité d’AthenaZero réside surtout dans ses articulations à faible inertie. Les robots industriels traditionnels utilisent souvent de fortes réductions mécaniques, synonymes de puissance et de précision mais aussi de rigidité. Le RAI a au contraire développé des actionneurs permettant aux articulations de céder légèrement sous une force extérieure.

Lorsqu’AthenaZero attrape une balle, ses bras peuvent donc absorber le choc au lieu d’y opposer une résistance brutale. Les moteurs les plus lourds sont en outre rapprochés du torse afin d’alléger les extrémités et d’accélérer leurs mouvements.

Cette approche pourrait révolutionner la précision des robots humanoïdes : des robots comme le Neo de 1X misent déjà sur une manipulation plus délicate. AthenaZero vient en tout cas de montrer que la prochaine étape de la robotique ne consiste plus seulement à gagner en force ou en vitesse mais à apprendre à doser précisément les gestes  du robot lorsque ce dernier interagit avec un environnement sensible ou avec un humain.

SOURCEFutura-Sciences

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