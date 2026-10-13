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Nvidia améliore le DLSS 5 : deux fois plus rapide et moins gourmand

3 min.
13 Oct. 2026 • 19:48
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Nvidia annonce une nouvelle version du DLSS 5, deux fois plus rapide que la précédente avec une consommation de mémoire vidéo réduite de 20 %. La technologie arrivera dans Hogwarts Legacy le 5 novembre, tandis qu’un nouveau mode de génération d’images (Frame Generation) promet jusqu’à 35 % de performances supplémentaires sur certaines cartes graphiques RTX.

DLSS 5 Hogwarts Legacy

DLSS 5 devient moins gourmand

Nvidia poursuit l’optimisation du DLSS 5, sa technologie de rendu neuronal qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer l’éclairage et le rendu des images en temps réel. Le nouveau modèle réduit sa taille de 24 %, à environ 118 millions de paramètres, et diminue de 20 % sa consommation de mémoire vidéo en 4K. Selon le constructeur, il est deux fois plus rapide que la version de septembre et atteint désormais des performances dix fois supérieures à celles de la démonstration initiale de mars.

DLSS 5 Deux Fois Plus Rapide

Cette évolution sera disponible le 16 octobre dans NBA 2K27, où Nvidia annonce un gain de performances pouvant atteindre 1,4 fois celui de la version précédente. Le modèle optimisé doit également arriver sur les prochains jeux compatibles avec le DLSS 5. La technologie arrivera sur les ordinateurs portables avec RTX Spark dès leur lancement, prévu le même jour, puis dans Hogwarts Legacy et Where Winds Meet dans les semaines suivantes.

Hogwarts Legacy profitera du DLSS 5 le 5 novembre sur les cartes graphiques GeForce RTX 50, le service GeForce Now et les machines avec RTX Spark. Nvidia indique que le studio a utilisé les outils de réglage du kit de développement pour préserver la direction artistique du jeu. Les premières présentations du DLSS 5 avaient suscité des critiques, notamment à cause de modifications jugées excessives sur les visages des personnages. Les nouvelles comparaisons publiées par Nvidia (ici et ) montrent un rendu plus mesuré, avec des améliorations de l’éclairage et des matériaux.

Jusqu’à 35 % de performances supplémentaires avec Frame Generation

Nvidia déploie également une nouvelle option baptisée Preset C dans la version bêta de son application. Compatible avec les GeForce RTX 40 et RTX 50, elle remplace l’un des modèles d’IA utilisés pour la génération d’images par un algorithme plus léger. Le constructeur annonce jusqu’à 35 % de traitement supplémentaire sur une RTX 5060, avec de légers compromis sur la qualité visuelle. Cette option fonctionne avec Frame Generation, Multi Frame Generation et Dynamic Multi Frame Generation.

Enfin, le DLSS 5 et ce nouveau mode de génération d’images seront intégrés à RTX Remix le 23 octobre. La plateforme de modding de Nvidia permettra ainsi aux créateurs de retravailler les graphismes de jeux classiques avec ces outils.

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