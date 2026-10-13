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YouTube Shopping débarque en France pour l’achat de produits depuis les vidéos

4 min.
13 Oct. 2026 • 9:16
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YouTube Shopping est maintenant disponible en France et lance son programme d’affiliation. Les créateurs éligibles peuvent désormais associer directement des produits à leurs vidéos, Shorts et diffusions en direct, permettant aux utilisateurs de faire des achats rapidement. Les YouTubeurs touchent une commission sur les ventes générées.

YouTube Shopping

Jusqu’ici, les YouTubeurs pouvaient notamment partager dans la description de leurs vidéos des liens vers les produits qu’ils présentaient. Avec le programme d’affiliation de YouTube Shopping, les références apparaissent directement au niveau de la vidéo, ce qui rapproche la recommandation de l’achat. Google présente cette intégration comme un moyen de simplifier le parcours des internautes tout en créant une nouvelle source de revenus pour les créateurs.

Comment fonctionne YouTube Shopping ?

Le principe repose sur l’ajout de fiches produits au niveau des vidéos. Lorsqu’un créateur de contenus présente un smartphone, un accessoire ou un produit de beauté, il peut lui associer une référence commerciale. Les spectateurs retrouvent ensuite les articles grâce à l’icône Shopping ou à une section dédiée sous la vidéo ou à côté du lecteur. Dans les vidéos en direct, les produits peuvent aussi être épinglés pour rester visibles pendant la présentation.

En sélectionnant un article, l’internaute peut consulter ses caractéristiques et son prix, puis rejoindre le site du marchand pour finaliser son achat. YouTube facilite ainsi la découverte des produits, mais le paiement et les conditions de vente restent généralement gérés par le commerçant. Le prix, la disponibilité et les modalités de livraison peuvent donc varier selon le vendeur.

Video YouTube Shopping Tag Produits

Pour les créateurs, YouTube Shopping fonctionne comme un programme d’affiliation : lorsqu’un achat admissible est réalisé après une recommandation, une commission peut leur être versée. Son montant dépend des conditions applicables au produit et au marchand. Les revenus et les performances des références taguées peuvent être suivis dans les outils d’analyse de YouTube.

L’intelligence artificielle pour identifier les produits

Google annonce également le recours à l’intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches, notamment la reconnaissance des produits présentés dans les vidéos. L’objectif est de réduire le travail nécessaire pour associer les bonnes références aux contenus. YouTube prévoit aussi d’élargir son catalogue grâce à des partenariats avec de grands marchands, dont Amazon.

Google avance des résultats déjà obtenus sur d’autres pays : selon l’entreprise, les produits directement identifiés dans les vidéos peuvent générer jusqu’à 110 % de clics supplémentaires par rapport aux liens placés uniquement dans les descriptions. Le groupe indique également que les revenus de commissions de YouTube Shopping versés aux créateurs dans le monde ont progressé de plus de 100 % sur un an.

Comment en profiter ? L’accès au programme dépend des critères fixés par YouTube, notamment l’appartenance au Programme Partenaire YouTube et le respect des règles de la plateforme. Les créateurs doivent également vérifier leur éligibilité au programme d’affiliation et les fonctionnalités disponibles dans YouTube Studio. Le lancement en France ouvre donc une nouvelle possibilité de monétisation, sans signifier que chaque chaîne peut immédiatement taguer des produits de toutes les marques.

Au passage, YouTube Shopping s’est associé à Amazon le mois dernier afin d’y mettre ses liens.

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