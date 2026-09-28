Sony annonce faire l’impasse sur le CES 2027

Une page se tourne pour Sony. Après plusieurs décennies de présence au Consumer Electronics Show de Las Vegas, le groupe japonais annonce qu’il ne participera pas au CES 2027. Ni Sony ni ses différentes filiales ne prévoient d’y exposer des produits en janvier prochain, un choix qui confirme l’évolution profonde de l’entreprise, désormais davantage tournée vers le divertissement que vers l’électronique grand public traditionnelle.

Le CES n’est plus une priorité pour Sony

« Nous évaluons en permanence et de manière stratégique notre approche des événements et de la communication en fonction des besoins et priorités de nos différentes activités », explique Sony. Le groupe met désormais l’accent sur les jeux vidéo, l’anime, le cinéma, la musique, ses propriétés intellectuelles et les technologies destinées aux créateurs.

Le retrait était déjà perceptible au CES 2026, où Sony ne disposait plus de véritable stand. L’Afeela, voiture électrique développée avec Honda, restait alors l’une de ses seules vitrines technologiques en dehors du jeu et des médias. Quelques mois plus tard, le projet Afeela était abandonné.

Bravia passe sous contrôle de TCL

Ce désengagement touche également le secteur des écrans. Sony a confié 51 % de son activité Bravia à TCL, contre 49 % conservés par le groupe japonais. La nouvelle structure doit commencer ses activités en avril 2027, tout en continuant d’utiliser les marques Sony et Bravia.

PlayStation reste une exception majeure

Sony ne quitte évidemment pas le hardware. PlayStation demeure au cœur de la stratégie du groupe, avec bien sûr des consoles mais aussi une gamme croissante d’accessoires dont un moniteur gaming PlayStation, des casques et des enceintes.

L’absence au CES 2027 symbolise donc moins un retrait technologique qu’une transformation de fond : le constructeur historique d’électronique devient progressivement un groupe mondial de divertissement.