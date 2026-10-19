One Punch Man : un ingénieur fabrique un gant mécanique capable de démultiplier la puissance d’un coup

Transformer le poing surpuissant de Saitama en véritable projet d’ingénierie : c’est le défi un peu fou que s’est lancé Allen Pan. Connu pour ses créations inspirées de la pop culture, le YouTubeur américain a conçu le One Punch Gauntlet, un imposant gant mécanique capable d’ajouter une violente impulsion pneumatique au moment de l’impact.
Le principe reste volontairement spectaculaire. Lorsque le porteur frappe une cible, un mécanisme intégré au gant déclenche une brève décharge d’air extrêmement énergique, venant amplifier brutalement les dégâts provoqués par le coup. Dans sa démonstration, Allen Pan s’en sert uniquement contre des objets et des matériaux de test, l’appareil étant évidemment beaucoup trop dangereux pour être utilisé sur une personne.
Le projet s’inscrit dans une longue tradition d’inventions cherchant à matérialiser des objets issus de la fiction. Des passionnés ont déjà construit un sabre laser rétractable inspiré de Star Wars, tandis qu’au Japon un ingénieur était allé jusqu’à fabriquer un robot géant fonctionnel inspiré de Gundam.
Allen Pan ne présente pas son invention comme un produit commercialisable. Le gant sert surtout à explorer jusqu’où il est possible de pousser un concept de manga avec des technologies réelles. La puissance du dispositif et les contraintes mécaniques rendent son utilisation particulièrement risquée, y compris pour son porteur.
Le One Punch Gauntlet reste évidemment et avant tout une expérience de maker, quelque part entre le cosplay extrême et l’ingénieux prototype d’ingénierie. Il ne permettra probablement jamais de terrasser un adversaire d’un seul coup comme Saitama, mais après tout ce n’est sans doute pas le plus important ici…
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