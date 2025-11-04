HeroTech met au point un sabre laser lumineux et rétractable

TENDANCES
4 Nov. 2025 • 17:52
0

Les fans de Star Wars voient leur rêve devenir réalité : un véritable sabre laser rétractable et lumineux a été fabriqué par l’équipe de HeroTech. Loin des simples jouets lumineux issus de la franchise, cette création s’impose comme la réplique la plus aboutie jamais conçue d’une arme de Jedi, combinant à la fois une design fidèle, des mécaniques ingénieuses pour le sabre rétractable, sans oublier des effets visuels spectaculaires.

Le sabre est intégré dans une poignée Graflex, identique à celle utilisée pour les films originaux de la saga. À l’intérieur de ce petit chef-d’œuvre de technologie, les ingénieurs ont réussi à intégrer un ruban LED COB enroulé sur une bobine, quatre moteurs miniaturisés et un système d’activation magnétique. Le résultat ? Une lame qui s’allume instantanément, tourne sur elle-même pour produire le scintillement caractéristique du sabre laser, puis se rétracte en douceur dans la poignée (peut-être un peu trop en douceur par rapport au sabre laser des films).

Un rêve devenu réalité après des années de travail

Avant d’atteindre ce résultat spectaculaire, l’équipe de HeroTech a beaucoup échoué : prototypes ratés, engrenages cassés, circuits brûlés et nuits blanches à répétition. C’est finalement lors du New York Comic Con que le prototype final a été dévoilé, sous les acclamations de fans médusés.

Ce sabre laser rétractable, à la fois esthétique et fonctionnel, marque un tournant dans l’univers du cosplay et des technologies immersives. Il prouve qu’avec de la passion et une ingéniosité sans faille, même les inventions les plus emblématiques de la science-fiction peuvent prendre vie. La frontière entre mythe galactique et réalité technologique n’a jamais été aussi mince.

« `

