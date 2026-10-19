ChatGPT s’intègre dans Google Chrome pour agir sur les onglets

OpenAI renforce l’intégration de ChatGPT à Google Chrome : avec son extension installée, l’assistant IA peut exploiter le contenu des onglets ouverts, comparer des informations entre plusieurs pages et effectuer certaines actions directement dans le navigateur. La mise à jour étend également les fonctions de ChatGPT dans la barre latérale de Chrome avec l’accès à l’historique des conversations et au mode Work, conçu pour réaliser des tâches en plusieurs étapes.

ChatGPT peut exploiter plusieurs onglets simultanément

Une fois l’extension ChatGPT installée, les utilisateurs peuvent mentionner @chrome dans ChatGPT sur le Web ou dans l’application de bureau afin de lui donner accès au contexte de leurs onglets ouverts. L’assistant peut alors comparer plusieurs pages, résumer un article ou rassembler des informations dispersées entre différents sites. OpenAI présente cette fonction avec la comparaison de plusieurs canapés selon leurs dimensions, leurs matériaux, les délais de livraison et les conditions de retour.

Cette approche peut aussi servir à comparer des offres commerciales, à extraire les prix et caractéristiques de plusieurs fournisseurs ou à préparer un tableau de comparaison accompagné de liens vers les sources. L’intérêt est de permettre à ChatGPT de travailler à partir des pages déjà consultées, sans demander à l’utilisateur de copier manuellement chaque information dans la conversation.

Next up: using ChatGPT right within a Chrome tab got a major upgrade – the full power of ChatGPT is now in your browser. Your entire ChatGPT history is right there, and you can ask question in Chat or get things done in Work – side by side while you’re on a site. https://t.co/ABiwzLvNnD — ChatGPT (@ChatGPT) October 15, 2026

La nouveauté la plus importante concerne les actions dans le navigateur. Avec le mode Work, ChatGPT peut contrôler les onglets de Chrome pour accomplir certaines tâches : remplir des formulaires, envoyer des messages, télécharger des fichiers ou organiser les onglets en groupes. OpenAI cite notamment la préparation d’un formulaire d’inscription à partir d’un document ouvert dans un autre onglet avec la possibilité de s’arrêter avant l’envoi.

L’extension dispose également d’une barre latérale enrichie. Elle donne accès à l’historique complet des conversations et aux modes Chat et Work pour interroger l’assistant IA ou lui confier une tâche sans quitter la page consultée. OpenAI rapproche ainsi l’expérience de celle proposée par Google avec Gemini dans Chrome qui permet déjà d’interagir avec le contenu du navigateur.

Une intégration qui demande de rester vigilant

Ces fonctions peuvent faciliter les tâches répétitives, mais elles rendent aussi les autorisations accordées à l’intelligence artificielle particulièrement importantes. Le contenu des pages ouvertes peut inclure des données personnelles, des e-mails ou des informations professionnelles. Avant de confier une action à ChatGPT, il reste donc prudent de vérifier les informations utilisées et les conséquences possibles, en particulier avant l’envoi d’un message, la soumission d’un formulaire ou le partage d’un fichier. OpenAI présente la fonctionnalité comme un moyen d’agir dans Chrome, mais les exemples publiés ne signifient pas que toutes les actions sont systématiquement exécutées sans contrôle de l’utilisateur.

L’extension est disponible sur le Chrome Web Store. Cette évolution rapproche ChatGPT d’un assistant capable non seulement de répondre aux questions, mais aussi d’utiliser le contexte de navigation pour mener des tâches concrètes.