Google Chrome ajoute les onglets verticaux et un mode Lecture amélioré

Google annonce l’ajout d’une nouveauté attendue depuis un moment sur Chrome : les onglets verticaux. D’autres navigateurs, comme Firefox, les proposent déjà et c’est maintenant au tour de Chrome.
Vous avez désormais la possibilité d’afficher les onglets à la verticale dans Chrome selon vos préférences. Il vous suffit de faire un clic droit sur n’importe quelle fenêtre Chrome et de sélectionner « Afficher les onglets à la verticale ». En déplaçant les onglets sur le côté de la fenêtre du navigateur, vous pouvez lire les titres des pages dans leur intégralité et gérer facilement les groupes d’onglets, même lorsque le nombre d’onglets atteint la dizaine. Selon Google, cette disposition est idéale pour le multitâche et vous fait gagner du temps en vous évitant de perdre un onglet.
Il est bon de noter que l’ajout des onglets à la verticale est disponible à partir d’aujourd’hui, mais cela reste une fonctionnalité en cours de déploiement. Certains l’ont dès maintenant, d’autres l’auront au fil des prochains jours (ou semaines pour les moins chanceux).
Une autre nouveauté annoncée est une amélioration du mode Lecture de Chrome. Il est maintenant possible d’activer ce mode avec une vue en plein écran. Il suffit de se rendre sur une page, de faire un clic droit et de sélectionner « Ouvrir en mode Lecture ». Jusqu’à présent, le mode Lecture était simplement un panneau latéral du navigateur de Google.
À l’instar des onglets à la verticale, cette fonctionnalité est en cours de déploiement.
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