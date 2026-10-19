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KultureGeek Internet OpenCode piraté : des clés API d’IA exposées et des factures pour les clients
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OpenCode piraté : des clés API d’IA exposées et des factures pour les clients

3 min.
19 Oct. 2026 • 22:52
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L’outil OpenCode a subi une intrusion qui a exposé les clés API de certains utilisateurs, permettant à des pirates d’utiliser leurs comptes d’intelligence artificielle à leurs frais. L’incident concerne 1,4 % des utilisateurs d’OpenCode Console, le service en ligne du projet, et plusieurs développeurs signalent des dépenses non autorisées pouvant dépasser 1 000 dollars.

Intelligence artificielle

Des clés API compromises

Dans un message, OpenCode a expliqué qu’un tiers avait accédé à un ancien système que l’équipe était en train de retirer. Les clés API de fournisseurs externes enregistrées dans certains espaces de travail d’OpenCode Console ont été exposées. Ces identifiants permettent à une application d’interroger les modèles d’IA et de facturer les requêtes au propriétaire de la clé. OpenCode cite notamment OpenAI, Anthropic et Google parmi les fournisseurs concernés par les opérations.

Selon Dax Raad, cofondateur du projet, la compromission concerne OpenCode Console et non l’application open source elle-même ni son outil en ligne de commande. Les clés en cause sont celles enregistrées dans les espaces de travail du service hébergé. OpenCode indique avoir averti par e-mail toutes les personnes identifiées comme touchées, soit 1,4 % des utilisateurs de Console.

Après l’intrusion, des utilisateurs ont signalé des alertes de consommation inhabituelle sur leurs comptes OpenAI, Anthropic ou Google. Certains évoquent plusieurs centaines de dollars de dépenses, tandis que d’autres rapportent des montants supérieurs à 1 000 dollars. Ces frais peuvent s’accumuler rapidement lorsqu’une clé API est utilisée pour envoyer un grand nombre de requêtes à des modèles coûteux. OpenCode a indiqué que les remboursements liés aux usages non autorisés étaient en cours, tandis qu’OpenAI a travaillé avec le projet pour rétablir l’accès et rembourser des crédits consommés lors de l’attaque.

OpenCode qualifie l’incident d’« attaque par distillation à grande échelle ». La distillation consiste à exploiter les réponses d’un modèle performant pour entraîner ou améliorer un modèle moins coûteux. Des clés volées pourraient servir à générer ces réponses en grande quantité. Toutefois, les détails techniques de l’intrusion n’ont pas été rendus publics.

Que doivent faire les utilisateurs d’OpenCode concernés ?

OpenCode demande aux personnes averties par e-mail de révoquer leurs clés compromises directement auprès de chaque fournisseur, puis d’en générer de nouvelles. Il est également conseillé de consulter les tableaux de bord de facturation et les journaux d’utilisation afin de repérer des requêtes inconnues, des pics de consommation ou des projets suspendus. Les clés doivent être renouvelées chez les fournisseurs eux-mêmes : changer simplement un mot de passe OpenCode ne suffit pas à invalider une clé API exposée.

L’équipe affirme que l’incident est toujours en cours et n’a pas encore expliqué comment les hackers ont pénétré l’ancien système, combien de temps ils y ont eu accès ni quelles données précises ont été consultées. Cette absence d’explications techniques empêche pour l’instant d’établir toute l’étendue du piratage. L’affaire rappelle néanmoins le risque associé au stockage centralisé de clés API donnant accès à plusieurs services d’IA : leur exposition peut entraîner à la fois une fuite d’accès et des coûts importants pour les utilisateurs.

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