Microsoft abandonne un gigantesque projet de data center IA avec Nscale au Royaume-Uni

Nscale vient d’essuyer un revers de taille au moment où l’entreprise britannique prépare son IPO (introduction en Bourse). Microsoft aurait en effet renoncé à utiliser le futur campus IA de Loughton, dans l’Essex, où quelque 23 000 GPU Nvidia devaient notamment alimenter ses services Azure. Le groupe américain assure toutefois que sa collaboration globale avec Nscale se poursuit.

Un supercalculateur britannique perd son client principal

Présenté en 2025 comme le futur plus grand supercalculateur d’intelligence artificielle du Royaume-Uni, le site de Loughton devait fournir initialement 50 MW de puissance, avec une capacité d’extension à 90 MW. Microsoft devait en devenir le principal utilisateur grâce à des dizaines de milliers d’accélérateurs Nvidia GB300.

Le projet avait notamment accompagné la gigantesque vague d’investissements dans l’IA britannique annoncée par Microsoft, Nvidia, Google et OpenAI. Selon le Telegraph, les retards accumulés auraient toutefois repoussé la mise en service complète du site jusqu’en 2030 ou au-delà.

Microsoft minimise de son côté la portée de son retrait : « Nous restons engagés dans notre partenariat avec Nscale, notamment pour construire une infrastructure numérique robuste et soutenir la croissance mondiale de l’IA. Cette décision concerne un seul site. »

Une mauvaise nouvelle juste avant l’introduction en Bourse

Le timing est délicat. Nscale a déposé en septembre son dossier d’introduction au New York Stock Exchange et levé peu après 3,36 milliards de dollars via des obligations convertibles pré-IPO. Sa valorisation lors de l’opération aurait pu atteindre environ 35 milliards de dollars.

Microsoft représenterait parallèlement près de 40 % des revenus déjà contractualisés de Nscale. L’entreprise conserve néanmoins d’importants déploiements aux États-Unis et en Europe, ainsi que son partenariat avec Nvidia. Ce revers rappelle cependant que les grands projets britanniques de data centers IA connaissent décidément quelques difficulté, au moment même où les investisseurs deviennent plus sélectifs face aux sommes colossales nécessaires pour financer cette course aux infrastructures.