Sony confie la majorité de Bravia à TCL : un tournant pour le marché des téléviseurs

Sony amorce un virage majeur dans son activité téléviseurs. Le groupe japonais vient en effet d’annoncer la création d’une coentreprise avec le chinois TCL, qui prendra le contrôle de 51 % de sa branche home entertainment, contre 49 % pour Sony. Cette alliance, dont le lancement opérationnel est prévu pour avril 2027 sous réserve des autorisations réglementaires, marque une étape décisive pour l’avenir de la marque Bravia sur un marché mondial ultra-concurrentiel.

Une alliance industrielle autour des écrans et du son premium

La nouvelle entité commercialisera des téléviseurs et équipements audio sous les marques « Sony » et « BRAVIA™ », en combinant les technologies d’affichage avancées de TCL avec l’expertise historique de Sony en matière de traitement d’image, de son et de design produit.

Kimio Maki, le CEO de Sony, s’est évidemment réjoui de cet accord : « En combinant nos expertises respectives, nous voulons créer une nouvelle valeur pour les consommateurs dans le domaine du divertissement domestique. » De son côté, Du Juan, présidente de TCL Electronics, estime que cette coopération permettra « d’atteindre une plus grande échelle et d’optimiser la chaîne d’approvisionnement afin de proposer des produits et services supérieurs ».

Un repositionnement stratégique dans un marché à faibles marges

Cette décision pourrait surprendre au Japon, où Sony reste étroitement associé à l’excellence télévisuelle depuis l’ère du Trinitron. Mais le marché actuel des téléviseurs est dominé par une guerre des prix intense, avec des concurrents comme Samsung, LG, Hisense et…TCL. Face à ces pressions, Sony avait déjà réduit sa présence industrielle directe, notamment en diminuant la production de dalles LCD et OLED.

TCL, un acteur industriel devenu incontournable

À l’inverse, TCL a considérablement renforcé ses capacités de production ces dernières années, grâce au rachat de brevets et de sites industriels liés aux écrans. Cette maîtrise de la chaîne de valeur, couplée à une forte implantation internationale, pourrait constituer un atout clé pour repositionner Bravia sur un marché mondial dominé par les écrans à grandes diagonales, le streaming et les usages connectés.

En misant sur cette alliance, Sony cherche à préserver la valeur de sa marque premium tout en s’appuyant sur un partenaire capable d’industrialiser à grande échelle. Espérons juste que les critères de qualité propres à la marque Bravia resteront eux inchangés…